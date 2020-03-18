即巿股評 港股直擊

華爾街再爆股災。周一（16日）美股主要指數裂口低開超過7%，開市就跌停板，自上周一以來，第三次而且更快觸發熔斷機制。停市15分鐘後，市況並無太大起色，道指跌至20188.52收市，暴挫2997.1點或12.93%，成為歷來單日最大點數跌幅，與跌11.98%的標普500指數，再創1987年10月19日「黑色星期一」以來最大百分率跌幅；納指更急瀉達970.28點或12.32%，創最大單日跌幅紀錄。

美股主要指數剛於上周五才大幅反彈超過9%，前晚就已「跌突」，箇中原因，無論作為數據備案還是用來做日後投資參考，都值得探討。

首先，華爾街於3月12日經歷87年「黑色星期一」以來災情最慘重的一天，並確定「牛轉熊」，翌日市況有喘定迹象，總統特朗普在美股收市前約半小時宣布，因應新冠肺炎疫情，全國進入緊急狀態，同時動用500億美元聯邦基金抗疫；聯儲局亦表示，在3月份的餘下時間，每周進行5000億美元的1個月和3個月期的回購操作，侵侵和聯儲局的適時救市行動，刺激三大指數齊創2008年10月金融海嘯後的最佳單日表現。本欄猜測，侵侵與鮑公可能有默契，等到美股快速「牛轉熊」亦即是估計短線跌得差不多的時候才推出救市措施，更收「維持秩序」之效（見16日「搏拳實錄」）。

卻原來，老徐以為侵侵和鮑公識得揀時機救市只是「美麗的誤會」。上周日美國時間下午，鮑公突然宣布大幅減息1厘，返回「零息」（聯邦基金利率目標區間降到0至0.25厘）政策之外，亦重啓規模達7000億美元的買債措施，同時宣布取消17至18日的FOMC會議；侵侵立刻對聯儲局的減息和QE決定表示讚賞。

鮑公也許以為，相隔一日乘勝加碼推出刺激措施，會有效安撫市場。殊不知投資者反而猜測，鮑公等不及FOMC開會就匆匆宣布減息和QE，可能掌握一些有關疫情及經濟的「負面狀況」，由此激起的恐慌情緒，到周一亞太區開市就噴發，令道指期貨跌停板，繼而導致華爾街的一場股災。打個譬喻，聯儲局就好比醫生，上周五向「病人」（股市）注射適量而且對症的興奮劑，但相隔一天，藥效還未完全發揮就加大劑量，反為產生「副作用」，從而造成這次「非一般」的股災。

周一本欄提到：恒指上周五有大成交額的配合的大陽燭，加上美股「絕地反彈」，應會支持恒指短線改善超賣。然而，港股首當其衝受「聯儲局庸醫」所累，恒指勁插969點（4.03%），市況更加超賣。

恒指昨天回升200點（0.87%）至23263水平收市，但仍低於以1個標準差計算、已由上升變成下降的TrendWatch通道。老徐的26200點short put，已於上周三無膽再持倉止蝕，2月的1700多點利潤「嘔突」。現在耐心等EJFQ指標發出回穩訊號再博反彈「報仇」。

老徐