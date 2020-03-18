港股直擊 即巿股評

「攪乜, 美股升1000, 美期跌番600...」今朝戰友Jack send過嚟嘅message，隔住個芒都feel到佢嗰頭個有十個黑人問號；「要慢慢習慣佢唔知做乜」排緊隊等巴士嘅我佛系回覆。的確真係唔知做乜，正當大家今朝早起身睇電視見美國話用一萬億美元救市，美股升過千點嘅時候，港股偏偏唔跟，恒指低開240點，開市報23023點。

由我返到公司放低個袋(開電視機見恒指跌百零點) > 出去pantry洗手再斟水 > 行過去隔離街同事個位，當住佢面前偷佢個茶包 > 返埋自己個位度whatsapp我家老爺話佢知我返到公司(瞄到電視報恒指跌10零點)，到依家9點44分，再睇多次個電視恒指倒升22點，做緊23286點。

開恒指日線圖睇，早兩日仲畫日線圖上見「身懷六甲」，有轉勢之意，到今日恒指第三日(截至依家為止)粒燭處於上星期五(3月13日)支「大陰燭」嘅懷裡，嘿，如果呢個「身懷六甲」係成立嘅話，呢個大肚婆陀住嘅就係三胞胎，真係辛苦晒。

睇埋恒指牛熊證街貨圖，牛熊兩邊今日都無新增街貨層出現，熊證最貼價嘅仍然係25000至25099點，呢度有相當於989張期指，亦係重貨區；至於牛證最貼價就係22500至22599點，呢度有相當於570張期指，重貨區亦由噚日見嘅22000至22099點，上移至最貼價嘅呢一層。由於無新增牛熊證街貨層出現，所以牛熊證街貨中間位同噚日一樣：(25000+22599)/2=23799.5點，呢口價對比9點54分見到嘅23340點，兩者相差459.5點，而現價係傾向牛證街貨。

或者今日騰訊(00700)收市後公布2019年度全年業績，按坊間新聞「據彭博綜合分析員預測，料收入升22%，至逾1000億元人民幣，非通用會計準則盈利則升約30%至約257億元人民幣」。

睇埋騰訊日線圖，基本上同恒指走勢差唔多，不過，騰訊嘅「身懷六甲」所跟住嘅嗰三粒細燭，換個角度可以畫到個「三角形」出嚟；再拎埋條保歷加通道出嚟睇，見到騰訊之前四個交易日都係處於保歷加通道底以外範圍，今日終於都叫做走番入通道裡面，只係SlowSTC(14,3)仍然發出利淡訊號，睇嚟騰訊可能仲需要多少少時間去爭扎一下；但按依家大市變化嘅速度，應該晏晝就爭扎完。騰訊牛(63458)，收回價$332.2，同現價有逾6%差距，揀定先。

早排有講起一個舊同事「燈神」嘅，呢位妹妹今日生日，祝你生日快樂！繼續做大家嘅明「燈」指引。

作者阿珊，任財經/投資版傳媒人十幾年，《鐘擺戰略贏港股》作者。用技術分析專心玩輪證，唔貪心，志在搵餐下午茶。

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