港股直擊 即巿股評

隔晚金價掉頭回升，重上1500美元大關，金礦股有追捧。

招金(01818)彈升4.5%；山東黃金(01787)升3.2%；紫金(02899)漲3.1%；中國黃金(02099)漲0.2%；SPDR(02840)漲3.3%。

上日金一度挫3.2%，低見1465.83美元，之後止跌回升，收造1528.3美元，升0.9%。今早亞洲時段進一步走高，曾高見1546.41美元，升1.2%，新造1534.58美元，漲0.4%。

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