神州租車(00699)暫時最多升10.1%，見4.79元，現升9.9%，成交額178萬元。
集團公布，截至去年底止全年股東應佔利潤3077.6萬元(人民幣‧下同)，按年下跌89.38%。每股基本盈利1.5分，不派末期息。
期內，總收入76.91億元，按年上升19.35%；經調整EBITDA增長6.4%至34.64億元，創歷史新高；經調整EBITDA比率增加1.4個百分點至62.3%，創年度業績新高。
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