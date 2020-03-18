港股直擊 即巿股評

閱文集團(00772)高開4.7%，報29.05元，成交額444萬元。

集團公布，截至去年底止全年股東應佔溢利10.96億元(人民幣‧下同)，按年增長20.35%，不派末期息。

期內，收入83.48億元，按年上升65.69%。

集團聯席首席執行官梁曉東於電話會議中表示，疫情對在線業務有正面影響，冀把握機會吸引用戶。當中1至2月疫情期間，用戶閱讀時間增加，料有利付費閱讀。惟去年推出新的免費閱讀模式，通過廣告變現，料首季遇到挑戰。

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