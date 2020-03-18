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【跨市博弈】「熊出沒」的入市方法

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跌 8％、升 5％、跌 6％、跌 10％、升 9％、跌 12％；這個不是普通個股的升跌變化，而是市值高達 6.2 萬億美元的道瓊斯工業平均指數截至周一（16日）6 個交易日的每日變動。令人無所適從的是，美股在這 6 個交易日內 3 度熔斷；在如此波動的市況，就連全球最大對沖基金橋水（Bridgewater）創辦人達里奧（Ray Dalio）都表示難以根據疫情進行交易賺錢。事後孔明來看，在永恒變幻的市場面前，實在有必要保持謙卑。

大跌市的觸發點，主要是今次新型冠狀病毒對經濟造成的破壞，而疫情已造成的社區隔離、國家封鎖、企業關停等眼前的即時影響，理論上應已在股價之反映了七七八八。以標普 500 指數計算，今次從高位大跌近 30％；而在過去的 20 年內，出現如此慘烈的跌幅分別是 2008 年暴瀉 56.8％，以及由2000年下挫49.18%。當然，何時才見真正底部，此仍木宰羊，但股市已進入極之嚴重超賣區，「熊腳」應該短期內會出現，但博反彈乃難度極高的操作，稍一不慎，很容易是買完又斬，斬完又買的循環。

至於中期策略，看來仍不宜太早過份樂觀。畢竟無人知道接下來的情況會否出現失控，而市場可能未真正開始反映的，應是環球經濟出現衰退的重大風險，而現在說「最惡劣日子已過去」肯定是言之過早。

然而，從過去歷史可見，每次危機，都是一個財富大轉移。投資者不宜因為眼前悲觀的市場環境，以及對經濟前景的憂慮，成為阻礙你入市的心理關口。無疑，要在熊市之內賺錢十分困難，能夠空手入白刃的人只有極之少數，其餘往往只有大輸家同小輸家之分。

而作為一般投資者，與其「估底」，倒不如考慮在現水平開始進行月供股票或ETF的常規投資；畢竟，美股已累計下滑近三成，月供方式會是一不錯的分階段入市方法。事實上，拉長一點來看，所有「危機」亦總會有過去的一日。

家族辦公室投資經理

徐立言（本欄每周逢一、三刊出）

www.facebook.com/hsulylab/

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