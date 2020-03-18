即巿股評 港股直擊

昨天恒指低開後出現W型走勢，全日波幅727點。恒指收報23263點，升200點或0.87%，成交金額1510.15億元。國指收報9216點，跌11點或0.12%；上證收報2779點，跌9點或0.34%。

恒指以陽燭近「倒轉錘頭」收市，收市水平返回保歷加通道之內，是3月12日以來首次。MACD快慢線負差距收窄，走勢略改善。全日上升股份 534隻，下跌1244隻，整體市況偏弱。

雲鋒金融(00376)發盈喜，料2019財年將錄得股東應佔淨利潤初步估計約2.55億港元，業績扭虧為盈主要是由於合併了萬通保險的淨利潤，以及現有的金融科技業務的經營情況有所改善。

由亞當史密(Adam Smith)和大衛休謨(David Hume)在《論貨幣》提到的船隊派錢的理論，及後在1969年演變成由候佛利民(Milton Friedman)提出的「直升機派錢」論，當初大概只是經濟學理論中的框架，但萬萬想不到在現今世代竟然逐步成真。

繼澳門後，日本在黑田東彥年代 (2016年)及香港等政府近年都先後加入派錢行列，最新加入的是美國。美國財長努欽表示，政府的應對疫情的刺激措施，將為美國經濟注入1萬億美元，當中包括貸款、向個人直接發放現金及為小企業創造流動性。措施中包括在4月直接向美國人發放2,500億美元現金。從經濟學角度去看，「直升機派錢」或有助降低國債水平，但根據貨幣數量理論(quantity theory of money)：增加貨幣供應有短暫的刺激作用，但最終只會提高物價。

不過，理論歸理論，現實歸現實。現實是美國政府宣布包括派錢在內的刺激措施後，成功令三大腶票指數上升，反彈5%-6%。夜期及ADR上升，料恒指可高開，但由於之前累積跌幅不少，故可能出現投資者趁反彈出貨的情況，使指數出現高開低走。支持參考為3月17日的低位22676.46點。

個股

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集團在2019財年的收入同比增長65.7%至83.47億元(人民幣.下同)，其中在線業務收入同比減少3.1%至37.104億元，佔總收入44.5%。版權運營及其他收入同比增長283.1%至46.373億，主要因為集團在2018年10月收購新麗傳媒業務，因此2019合併了其全年的收入；及(ii)與版權相關的自營網絡遊戲及聯合投資的影視劇的收入增加，反映出版權改編業務參與程度的增加。

期內毛利同比增加44.3%至36.92億元，毛利率為44.2%，低於去年的50.8%。毛利率的變化主要是收入結構明顯變化。股東應佔盈利增加20.4%至10.96億元人民幣。

近日集團股價偏軟，但在金融科技系統出現搏反彈訊號。股份上日收報27.75元，市盈率24.049倍。

岑智勇 獨立股評人