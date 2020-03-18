即巿股評 港股直擊

美股繼續大幅波動，處於風暴中央，我們就繼續跟蹤和分析美股。

跟蹤和分析。

初學者很容易分析完下結論就衝入市場。

新加入MTA的會員，有部分可能也是剛步入市場，心急入市，又見我們使用的分析工具很多時候都有一定準確度。

然而在後期的推送研究訊息時，反復强調的反而是研究分析得出的結論必須是時間價格形態三大要素都必須符合條件，才是具有確定性的入市機會。

可以每日研究分析找尋市場規律，這是我做的工作，卻不代表投資者要馬上據此下結論而立即入場。

正如我們上月底28日曾經發現了一個短線機會，入場買call，之後果然反彈。

後來就一直提示市場弱勢，趨勢向下，買入時機未到。

其理由是，價格突破了上文分析的2015年調整幅度，而時間是遠遠未夠。

價格除以時間就是波動率，這説明本次波動率遠較上次為高，其調整的級別是高於2015的調整的。

而形態上，並沒有出現趨勢減緩，也就是波動率下降的過程，市場趨勢猶如一架告訴行駛的火車，目前入市風險頗高。

實際上，我們一早預期了美股中期調整結束的時間很可能至少要到3月30日或者4月27日，以4月底或者5月為更大可能性。

中間還有很多時間需要等候，即便最低點不是出現在上述的時間點，但時間周期要讓他走完，尚有很多時間去判斷。

港股恒生指數，我們打去年就開始勾畫21000至23000為長綫投資者入市位。

這裏已經至少符合了價格條件。

所以，其實我們要等的時間和價格已經相差不遠了。

MTA會員中的中長期投資者此時已經感到興奮，流口水，就待鴨子煮熟。

中期底部一旦形成並且反轉，我對於下半年走勢反而是相當樂觀的。

在29000樂觀的時候，我們謹慎悲觀，說要等22000至23000再買！

在23000一片哀嚎的時候，我們又變得樂觀起來，等底部形成後再挑戰29000吧！

市場周期就是一個循環。

你，準備好了嗎？

編按：作者施華格，時易網創辦人。曾任家族信託基金的投資組合經理、大行操盤手，鑽研循環周期、江恩理論、波浪理論超過10年，把理論融入實戰，擅長捕捉市場轉角，他會逢周三開市前於【周期論勢】分享市場看法。