港股直擊 即巿股評

美股雖然昨日急彈，但今早主要指數期貨又向下，「黑期」挫500點，提防恒指二萬三或再失守，騰訊(00700)業績將左右市勢。

美股經過上日暴跌後反彈，隔晚三大主要指數反覆上升。美國政府和聯儲局加大力度刺激經濟和金融市場，特朗普料未來兩周向每名國民派發最多1000美元支票，對美股有支持。道指繼上日收市急挫近3000點後，走勢反覆，早段一度跌穿2萬點關口，是2017年2月以來首次，低見19882點，其後反覆回升，收報21237點，升1048點或5.2%；納指一度失守7000點，收報7334點，升430點或6.2%。標普500指數收報2529點，升幅亦有6%。微軟升逾8%，亞馬遜升逾7%，英特爾升幅達一成二。

國際油價連跌第二日，紐約4月期油仍然未能重上每桶30美元的重要支持位，收報每桶26.95美元，是四年來最低水平，跌幅達6.1%。沙地能源部表示，未來幾個月，沙地的原油出口量將增長至超過每日1000萬桶。

美元滙價上升，美滙指數最新報99.5；英鎊兌美元下跌，低見1.2030，見去年9月以來新低。

在美國買賣的主要港股預託證券(ADR)價格，與港股收市價比較呈個別發展。藍籌股當中，滙控(00005)ADR折合港元計收報46.1元，高1.15元；騰訊ADR收報345.68元，低4.12元，公司今日將公布業績；國壽(02628)ADR收報14.62元，高0.12元。「三桶油」方面，中海油(00883)ADR收報7.21元，低0.19元；中石油(00857)ADR收報2.39元，低0.05元；中石化(00386)ADR收報3.64元，低0.08元。至於電訊股，中移動(00941)ADR收報51.78元，高0.08元；聯通(00762)ADR收報4.59元，低0.03元；中電信(00728)ADR收報2.29元，低0.02元。

不過，今早美國主要指數期貨向下，道指期貨最新報20176，跌683點或3.3%，低見20141。俗稱「黑期」的新加坡港股期貨挫逾500點。恒指昨日收報23263點，升200點或0.9%，終止四連跌，不過大市下跌股份比例達七成，上升股份比例僅三成。國企指數更錄五連跌收逾三年低。

焦點股份

騰訊：今日公布全年業績，綜合券商預計去年非通用會計準則(Non-GAAP)純利料介乎923.4億至990億元人民幣，按年按年增長19.2%至27.8%，中位數按年增長21.8%；純利預測介乎901.46億至1035.46億元人民幣，按年增長14.5%至31.5%，中位數按年增長19.1%。

復星旅遊文化(01992)：去年純利6.09億元人民幣，增長九成七，每股盈利49分人民幣，末期息2港仙，全年派息9港仙。

通達集團(00698)：去年純利4億元，倒退兩成六；毛利率18.3%，下跌1.9個百分點。

佳兆業健康(00876)：發盈警，預期去年虧損介乎3.4億至3.6億元，較2018年的虧損2200萬元有所擴大。

雅生活服務(03319)：去年純利12.3億元人民幣，增長五成四，末期息22.5分人民幣，特別股息22.5分人民幣，合共派息45分人民幣。

今日兩隻新股掛牌，據耀才交易中心，建築服務供應商--建中建設(00589)暗盤收市報1.38元，較招股價1.65元，低一成六。智能車模製造商--奇士達(06918)暗盤收市報1.03元，較招股價1.38元低兩成半。