隔晚美股道指急瀉近三千點，但IMF準備動用1萬億美元貸款，支持成員國應對危機，美股期貨亞洲時段回升，帶動港股連跌四日後反彈，恒指收升200點報23263，成交1510億元。
北水流入今日增至98.71億元，連續第17個交易日呈淨入。(根據港交所提供的滬深南向「港股通」買入成交額與賣出成交額相減計算)。
明日放榜的騰訊(00700)成為今日北水最多淨入股份，全日有26.15億元淨入；美團(03690)錄2.18億元淨買；小米(01810)有9039萬元淨入。
舜宇(02382)績後則遭北水淨沽1.03億元；連續第二日捱沽的中興通訊(00763)今日再錄3.3億元淨出。中芯(00981)有4599萬元淨出。
建行(00939)續獲北水力吸，全日有12.86億元淨買；工行(01398)有4.63億元淨入；中國太平(00966)亦獲2.39億元淨買。
安踏(02020)有2249萬元淨買；神華(01088)4850萬元淨入。
此外，微創(00853)再有8080萬元淨買；藥明生物(02269)今日轉有1873萬元淨買。
內房股今日普遍受壓，不過融創(01918)的北水淨入增至3.78億元。
「港股通」(滬)全日十大成交活躍股份依次為:騰訊、建行、舜宇、工行、中芯、融創、美團、小米、安踏及中國太平。
至於「港股通」(深)全日十大成交活躍股份依次為中興、騰訊、舜宇、中芯、融創、美團、小米、藥明、微創及神華。