熱門：

今日 18:25 港股直擊 即巿股評

【北水手影】淨買近99億 加吸騰訊 續沽中興

放大圖片

隔晚美股道指急瀉近三千點，但IMF準備動用1萬億美元貸款，支持成員國應對危機，美股期貨亞洲時段回升，帶動港股連跌四日後反彈，恒指收升200點報23263，成交1510億元。

北水流入今日增至98.71億元，連續第17個交易日呈淨入。(根據港交所提供的滬深南向「港股通」買入成交額與賣出成交額相減計算)。

明日放榜的騰訊(00700)成為今日北水最多淨入股份，全日有26.15億元淨入；美團(03690)錄2.18億元淨買；小米(01810)有9039萬元淨入。

舜宇(02382)績後則遭北水淨沽1.03億元；連續第二日捱沽的中興通訊(00763)今日再錄3.3億元淨出。中芯(00981)有4599萬元淨出。

建行(00939)續獲北水力吸，全日有12.86億元淨買；工行(01398)有4.63億元淨入；中國太平(00966)亦獲2.39億元淨買。

安踏(02020)有2249萬元淨買；神華(01088)4850萬元淨入。

此外，微創(00853)再有8080萬元淨買；藥明生物(02269)今日轉有1873萬元淨買。

內房股今日普遍受壓，不過融創(01918)的北水淨入增至3.78億元。

「港股通」(滬)全日十大成交活躍股份依次為:騰訊、建行、舜宇、工行、中芯、融創、美團、小米、安踏及中國太平。

至於「港股通」(深)全日十大成交活躍股份依次為中興、騰訊、舜宇、中芯、融創、美團、小米、藥明、微創及神華。

回上

信報簡介 | 服務條款 | 私隱條款 | 免責聲明 | 廣告查詢 | 信報會議中心租賃 | 加入信報 | 聯絡信報

股票及指數資料由財經智珠網有限公司提供。期貨指數資料由天滙財經有限公司提供。外滙及黃金報價由路透社提供。

本網站的內容概不構成任何投資意見，本網站內容亦並非就任何個別投資者的特定投資目標、財務狀況及個別需要而編製。投資者不應只按本網站內容進行投資。在作出任何投資決定前，投資者應考慮產品的特點、其本身的投資目標、可承受的風險程度及其他因素，並適當地尋求獨立的財務及專業意見。本網站及其資訊供應商竭力提供準確而可靠的資料，但並不保證資料絕對無誤，資料如有錯漏而令閣下蒙受損失，本公司概不負責。

You are currently at: www.hkej.com
Skip This Ads