港股直擊 即巿股評

隔晚美國道指瀉2997點，創史上最大單日點數跌幅，不過國際貨幣基金組織(IMF)表態準備動用1萬億美元貸款支持成員國應對危機，美股期貨在亞洲時段反彈，恒指反覆向好，不過升勢明顯欠全面。

恒指低開61點，開市後快速拉升，曾升337點，見23401點全日高，及後急回，倒跌最多387點，見22676點全日低，之後再回勇，半日升242點。午後甫開曾升337點，觸及上午高位，不過隨即又倒跌逾90點，尾段走高曾升逾200點。恒指收報23263點，升200點或0.9%，終止四連跌。大市今日下跌股份比例達七成，上升股份比例僅三成。

國企指數收報9216點，跌11點或0.1%，創2016年12月23日以來收市新低。國指連跌五日累插937點或9.2%。

大市成交額1510.15億元。

即月期指收市升295點或1.3%，報23019，低水245點。

滬指低收0.34%；深成指跌0.49%。

美國道指期貨亞洲時段曾彈逾800點，最新升幅縮至220點，報20481。

藍籌股方面，明天公布業績的騰訊(00700)升2.3%；滙控(00005)彈2.6%；友邦(01299)彈2.7%。另外，舜宇(02382)去年多賺六成，加上產能利用率已恢復到正常水平，股價反覆升1.5%；創科(00669)彈3.1%；申洲(02313)彈5.3%為表現最好藍籌。相反，平保(02318)跌0.5%；國壽(02628)跌2.7%；聯通(00762)挫3.8%。

焦點板塊

本地地產股：憧憬受惠低息環境，今日跑贏大市。領展(00823)升2.5%；信置(00083)升2.5%；新世界發展(00017)升2.1%；恒地(00012)升1.2%；新地(00016)升0.3%；泓富產業信託(00808)升2.8%；希慎(00014)升2.3%；嘉里建設(00683)創逾三年低後，反彈3.9%，集團去年少賺8%，每股全年派息按年持平。

內房股：富瑞下調內房全年銷量預測至倒退半成，銷售額預測下調至倒退3%。板塊今日沽壓，碧桂園(02007)創逾一年低，收市挫3.4%；潤地(01109)跌1.4%；中海外(00688)跌0.6%。另外，恒大(03333)瀉8.7%；龍光(03380)、新城發展(01030)、旭輝(00884)、奧園(03883)和越秀地產(00123)挫逾半成；融創(01918)挫4.1%。

物管股：今日續跑輸，收市後公布業績的雅生活(03319)挫5.9%；明天公布業績的碧桂園服務(06098)挫4.3%；中海物業(02669)挫4.8%；新城悅服務(01755)挫3.8%；永升生活(01995)挫4.5%；時代鄰里(09928)挫7.6%；奧園健康(03662)挫6.1%；佳兆業美好(02168)挫6.3%。

焦點股份

阿里巴巴(09988)：今早曾挫2.4%，見175元創本港掛牌後新低，並跌穿176元之招股價，收市彈2.2%，報183.2元。同系阿里健康(00241)曾插10.4%，收市僅跌0.5%；阿里影業(01060)無起跌。

信義系：公布業績後先挫後高，信義能源(03868)創今年新低，收市彈13.5%；信義玻璃(00868)曾挫5.2%，收市升0.2%；信義光能(00968)曾挫8.5%，收市拗腰升5.9%。

康希諾生物(06185)：高開23%，報96.2元屬全日高，收市升幅收窄至9.3%。集團與軍事科學院軍事醫學研究院生物工程研究所正在聯合開發重組新型冠狀病毒疫苗(腺病毒載體)(Ad5-nCoV)，已向監管機構提出新藥臨床試驗預審評申請，同時已開始臨床試驗的準備工作和受試者預招募工作。

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