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今日 17:17 重要通告 港股直擊

大酒店去年盈利挫59% 料首季現經營虧損

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經營半島酒店的大酒店(00045)公布2019年全年業績，股東應佔盈利4.94億元，按年下挫59.38%。每股盈利0.3元，派末期股息9仙。

期內，總收入58.74億元，按年減少5.47%。

去年，香港半島酒店收入11.04億元，按年下跌18%，平均房租下調8%，平均可出租客房收入下滑34%。

大酒店並表示，集團於今年首兩個月的未經審核收入，按年下降21%。管理層估計，儘管已加強成本控制措施，但集團將在首季錄得經營虧損。隨着形勢不斷發展，實際影響可能有別於該等估算。

公司稱，自新型冠狀病毒肺炎疫情在今年1月底爆發以來，便一直受到負面影響，各地政府發出旅遊禁令、實行隔離和封城措施，集團旗下酒店收到大量的取消客房預訂，酒店餐廳也因而關閉。集團旗下業務的收入都出現損壞性的下降，受影響的業務包括全線酒店業、山頂綜合項目以及半島商品。集團正專注研究各種可行的措施控制營運成本，以及在可能情況下延遲資本支出。

集團對疫情在未來數月內可受控抱有希望，而對旅遊業的影響也會隨之減退。但集團仍然關注香港的政局，以及香港在今年仍可能持續出現更加劇烈的社會動盪。除了香港政局以外，世界其他不同地區的不明朗因素例如英國脫歐、法國政局以及土耳其和敘利亞的局勢，也有可能對集團的業務造成影響。

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