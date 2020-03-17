信義能源(03868)今日先低後彈，今早低開3%，報1.94元創今年新低，午後最新彈一成，報2.2元，成交額1210萬元。
集團昨日收市後公布，截至去年底止全年股東應佔溢利8.91億元，按年增長20.27%。每股盈利15.03仙，末期息派8.5仙。
同系信義玻璃(00868)上年多賺6%，股價曾挫5.2%，最新跌1%。
信義光能(00968)去年多賺三成，股價曾挫8.5%，最新拗腰升0.8%。
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