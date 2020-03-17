熱門：

今日 13:44 港股直擊 即巿股評

【異動股】信義能源午後彈一成 信義光能挫逾8%後拗腰

放大圖片

信義能源(03868)今日先低後彈，今早低開3%，報1.94元創今年新低，午後最新彈一成，報2.2元，成交額1210萬元。

集團昨日收市後公布，截至去年底止全年股東應佔溢利8.91億元，按年增長20.27%。每股盈利15.03仙，末期息派8.5仙。

同系信義玻璃(00868)上年多賺6%，股價曾挫5.2%，最新跌1%。

信義光能(00968)去年多賺三成，股價曾挫8.5%，最新拗腰升0.8%。

最新推出的《360選股器》助您篩選心水股，歡迎免費試用。

回上

信報簡介 | 服務條款 | 私隱條款 | 免責聲明 | 廣告查詢 | 信報會議中心租賃 | 加入信報 | 聯絡信報

股票及指數資料由財經智珠網有限公司提供。期貨指數資料由天滙財經有限公司提供。外滙及黃金報價由路透社提供。

本網站的內容概不構成任何投資意見，本網站內容亦並非就任何個別投資者的特定投資目標、財務狀況及個別需要而編製。投資者不應只按本網站內容進行投資。在作出任何投資決定前，投資者應考慮產品的特點、其本身的投資目標、可承受的風險程度及其他因素，並適當地尋求獨立的財務及專業意見。本網站及其資訊供應商竭力提供準確而可靠的資料，但並不保證資料絕對無誤，資料如有錯漏而令閣下蒙受損失，本公司概不負責。

You are currently at: www.hkej.com
Skip This Ads