即巿股評 港股直擊

唔知仲要經歷幾多次血洗星期一，美股先可以定落嚟，繼上星期一鑊之後，隔晚美股又執多劑，喺聯儲局再次宣布緊急減息後，掀動市場恐慌情緒，美股出現恐慌性拋售，連侵侵都唯有講句「God Bless the USA」，然後已經唔知講乜好。侵侵一直咬住唔放逼聯儲局減息，終於聯邦利率減至0至0.25厘，但係美股都要跌到一仆一碌，所以話減息唔一定支持倒股市，尤其係疫情市之下，全球央行齊齊放水維持流動性又如何，經濟活動陷入停擺，投資者信心盡失，就算市場流動性再充裕，人心虛怯下都一樣無入願入場買貨。

道指期貨喺聯儲局宣布減息後，早喺外圍跌停板，到現貨開市跌勢加劇，雖然盤中跌幅曾收窄，無奈到尾市又有一堆沽盤推低大市，最終三大指數跌至接近全日低位收市，道指創自1987年10月19日股災星期一以嚟最大單日跌幅，而納指則創有史以嚟最大單日跌幅。

以為呢啲日子，金價會因為避險而爆升嘅觀念要改改，喺眾人要錢唔要貨，現金為王嘅時候，金價亦難逃一跌，金價曾跌穿1500美元水平，較高位1700元大幅回落超過一成，避險工具亦失避險作用。而油價仍受原油價格戰影響，布油及紐油期貨均跌穿每桶30美元。

之前阿Man都講咗，印銀紙可以救經濟，但未能殺病毒，歐美開始爆發疫情，多個地方陸續封城，將會令經濟陷入停擺，就算各地央行齊放水，大家唔敢外出消費，市場流動性再充裕亦無用武之地。不過內地最先爆發疫情，家陣風水輪流轉，歐美國家確診數字急升之際，內地疫情反而穩定落嚟，照道理A股應該差不多唔再死落去，而港股抗疫亦算係咁，多得香港人本身自律，否則關口中門大開嘅情況下，染病人數又點會咁少。

隔晚美股暴瀉後，今早期貨見反彈，港股則喺隔晚夜期跟ADR跟隨美股仆直，但今早亦同樣跟美股期貨反彈，暫時反覆靠穩。恒指低開61點，開市快速回升，早段曾升337點，見23401點半日高位。可惜高位再現沽壓，加上早段A股顯著下跌，亦拖累港股回落，最多跌387點，低見22676點。其後A股止跌回升，港股亦反彈，中午恒指報收23306點，升242點；國指則升6點。

重磅藍籌股個別發展，騰訊(00700)明日派成績表，其實大行一直睇好，騰訊噚日急跌後，今日反彈3.3%，超賣下反彈好正常。若然明日公布業績市場滿意，股價料可進一步反彈，留意375元之前嘅支持位已變阻力，可能彈到咁上下就無以為繼，博反彈都係見好要收。其他股份都係超賣後反彈，暫時仍要睇外圍市況如何，估計大市呢兩日或於22500至23500間整固，若然外圍市況轉趨穩定，港股或能成功尋底。相反，外圍股市繼續反覆走軟的話，港股再失22500點，將有機會再大幅下挫一成至20000水平。

麥狄文

(徐狄怡‧證監會持牌人)