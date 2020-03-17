熱門：

今日 12:35 重要通告 港股直擊

港燈去年少賺23.7% 派息16.09仙

放大圖片

港燈(02638)公布，截至去年12月底止全年業績，股東應佔溢利23.27億元，按年下跌23.73%。每股盈利26.33仙。

每股份合訂單位末期分派16.09仙，連同中期分派15.94仙，全年分派32.03仙，按年下跌20%。

港燈表示，在新一份《管制計劃協議》下，電力公司的准許利潤回報率大幅下調約20%，因此集團年內分派金額亦相應下跌約20%。

期內，收入107.39億元，按年跌7.52%。資本開支46.2億元，其資金來源為營運業務所得之現金及向外貸款。

港燈2019至2023年度的發展計劃，主要是進行一系列大型資本工程，包括興建3台發電容量達380兆瓦的全新燃氣發電機組L10、L11和L12，以低排放的燃氣發電機組取代日漸老化的燃煤發電機組。L10已於去年10月完成併網，並於今年2月投產。

L11的上蓋建築工程及L12的打樁工程已於去年展開。當該兩台機組分別於2022年和2023年全面投入運作後，港燈碳排放量將進一步減少。

展望今年，將繼續致力提供高度可靠的電力，同時減少對環境造成的影響。集團亦會全力推進L11和L12兩台新機組和海上液化天然氣接收站工程，確保項目能順利完成，並逐步落實安裝智能電表等策略性項目。

今年淨電費上調5.2%至每度電126.4仙，若撇除特別回扣大幅減少的影響，電費上調幅度僅為1.7%。另一方面，港燈提出的5項紓緩措施，加上政府提供的電費補貼計劃，預計差不多所有港燈客戶在今年的電費支出將較去年為低。

回上

信報簡介 | 服務條款 | 私隱條款 | 免責聲明 | 廣告查詢 | 信報會議中心租賃 | 加入信報 | 聯絡信報

股票及指數資料由財經智珠網有限公司提供。期貨指數資料由天滙財經有限公司提供。外滙及黃金報價由路透社提供。

本網站的內容概不構成任何投資意見，本網站內容亦並非就任何個別投資者的特定投資目標、財務狀況及個別需要而編製。投資者不應只按本網站內容進行投資。在作出任何投資決定前，投資者應考慮產品的特點、其本身的投資目標、可承受的風險程度及其他因素，並適當地尋求獨立的財務及專業意見。本網站及其資訊供應商竭力提供準確而可靠的資料，但並不保證資料絕對無誤，資料如有錯漏而令閣下蒙受損失，本公司概不負責。

You are currently at: www.hkej.com
Skip This Ads