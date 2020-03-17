重要通告 港股直擊

港燈(02638)公布，截至去年12月底止全年業績，股東應佔溢利23.27億元，按年下跌23.73%。每股盈利26.33仙。

每股份合訂單位末期分派16.09仙，連同中期分派15.94仙，全年分派32.03仙，按年下跌20%。

港燈表示，在新一份《管制計劃協議》下，電力公司的准許利潤回報率大幅下調約20%，因此集團年內分派金額亦相應下跌約20%。

期內，收入107.39億元，按年跌7.52%。資本開支46.2億元，其資金來源為營運業務所得之現金及向外貸款。

港燈2019至2023年度的發展計劃，主要是進行一系列大型資本工程，包括興建3台發電容量達380兆瓦的全新燃氣發電機組L10、L11和L12，以低排放的燃氣發電機組取代日漸老化的燃煤發電機組。L10已於去年10月完成併網，並於今年2月投產。

L11的上蓋建築工程及L12的打樁工程已於去年展開。當該兩台機組分別於2022年和2023年全面投入運作後，港燈碳排放量將進一步減少。

展望今年，將繼續致力提供高度可靠的電力，同時減少對環境造成的影響。集團亦會全力推進L11和L12兩台新機組和海上液化天然氣接收站工程，確保項目能順利完成，並逐步落實安裝智能電表等策略性項目。

今年淨電費上調5.2%至每度電126.4仙，若撇除特別回扣大幅減少的影響，電費上調幅度僅為1.7%。另一方面，港燈提出的5項紓緩措施，加上政府提供的電費補貼計劃，預計差不多所有港燈客戶在今年的電費支出將較去年為低。