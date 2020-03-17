港股直擊 即巿股評

隔晚美股道指大跌近三千點，但國際貨幣基金組織(IMF)準備動用1萬億美元貸款，支持成員國應對危機，美股期貨亞洲時段回升，令港股連跌四日後反彈，半日回升逾兩百點，而恒指高低波幅達724點。

受美股暴跌影響，港股低開61點，報23001，早段升幅曾擴至337點，高見23401，但沽盤湧現，大市升勢不保，一度倒跌387點，低見22676，隨後又止跌回穩，中午更升逾兩百點收市。恒指中午收造23306，升242點或1.05%；國指中午收造9233，升6點或0.07%，大市成交857.06億元。

A股亦拗腰，上證指數半日收報2790點，升0.7點或0.03%，深成指收報10271點，升18點或0.18%。

道指期貨最新造20965，升704點或3.47%，標指及納指分別飆3.24%和3.36%

騰訊(00700)、滙控(00005)及友邦(01299)支撐大市，合力撐起恒指170點，半日分別升3.3%、1.9%和2.2%；領展(00823)中午升3.5%，為升幅最大藍籌；舜宇(02382)去年多賺六成，中午漲1.8%，但聯通(00762)挫1.9%，為包尾藍籌。

焦點板塊

航空相關股：有航空業智庫組織表示，若全球政府和業界不採取聯合行動，多數航空公司會在5月底破產，航空股逆市急挫。南航(01055)瀉5.7%；國航(00753)插5.3%；東航(00670)挫5%；國泰(00293)指上月航空業務蝕逾廿億，中午跌2%；中銀航空租賃(02588)急跌6.1%；中飛租賃(01848)降4.7%。

體育用品股：傳東京奧組委多名理事同意，東京奧運會將推遲至2022年，內地體育用品股下挫。安踏(02020)跌3.2%，為表現最曳國指成分股；李寧(02331)降1.2%；滔摶(06110)插7.7%；特步(01368)瀉8.1%；寶勝(03818)挫2.9%。

科網軟件股：個別跑出，阿里巴巴(09988)曾穿本港招股價，中午回升1.1%；金蝶(00268)走高5.4%；金軟(03888)揚4.5%；心動(02400)飆5.6%；微盟(02013)揚6.6%。

焦點股份

康希諾(06185)：中午炒高9.4%。集團與軍事科學院聯合開發重組新型冠狀病毒疫苗，擬用於預防新型冠狀病毒感染引起的疾病。

思捷(00330)：曾是本港藍籌股的思捷環球(00330)，料下半財年錄重大虧損，股價應聲大跌，更變「亳子股」，中午瀉7%，收0.93元，成交有459萬元。