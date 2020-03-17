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富瑞:澳門賭收最壞時間已過 首選金沙

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富瑞發表報告指，最新的澳門賭收數字反映最壞時間已過，對行業股份屬溫和正面。

該行指，澳門日均賭收入按周改善，上升18%至每日2.07億澳門元，但中場及貴賓廳表現仍然明顯低於歷史平均水平。富瑞表示，雖然該行預期濠賭股會有一個反彈，但幅度卻不明朗，仍該行對對濠賭股普遍有較保守看法，較看重承受力較好的公司，對美國上市的金沙集團(LVS)以及本港上市的金沙中國(01928)給予正面評級，前者評級上調至「買入」，後者則是濠賭股首選。

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