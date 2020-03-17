即巿股評 港股直擊

有留意開呢個欄嘅讀者都可能心水清，近排都真係絕少做推介，事關真係買唔落手；噚日恒指跌過千，有唔少人臨收市時買隻熊證過夜，噚晚美股月內第三次熔斷，拎住隻熊證過夜嘅應該發咗個好夢；誰不知今朝恒指開市只係跌61點，過夜嘅心諗：唔驚！信央行！(愈救市愈墮落)，到依家9點41分，我返到公司開電視時見到恒指升300點，跟手去斟咗杯水、同剛返嚟嘅同事講咗兩句、同戰友Jack又Whatsapp咗兩句、出埋個push，打文打到嚟依家，望住恒指粒數一路直線向下，轉跌16點，做23047點。難道今朝彈升嗰一下就係逃生門？唔係我覺得，係我師兄老樓劉兆昌講嘅，嘻嘻。

開返恒指5分鐘圖睇，其實今朝彈起嗰下，SlowSTC(14,3)只係上到60至70呢個水平，跟手再落。追到依家9點47分，恒指已倒跌過百點，噚晚用熊證過夜嘅依家應該個心會定啲。

八掛下牛熊證街貨圖，千呼萬喚嘅貼價熊終於都面世啦，由上個星期五最貼價嘅26100至26199點，一下子落到去25000至25099點，呢度有相當於682張期指，亦係熊證嘅重貨區；至於牛證方面，最貼價仍然係22500至22599點，呢度有相當於453張期指，重貨區就係22000至22099點，有相當於463張期指，同最貼價層都只係爭10張咁大把。

計一計牛證街貨中間位：(25000+22599)/2=23799.5，well，再望下個電視，恒指跌幅進一步擴大至跌218點，做緊22844點，今朝見恒指咬住23000點嚟開市已經覺得兒子生性，截至9點53分，恒指最高見23401點，都覺得佢已經盡咗力，但計完牛熊街貨中間位之後，先發現原來就算恒指幾努力，都同中間位有啲距離。

事實上，去到呢個位恒指(甚至其他股市)嘅走勢已經係跟市場情緒去走，但如果話按住市場情緒去落注，咁樣做係非常危險，事關情緒係無得去推敲；唯一目前仍然可以跟到嘅係用返牛熊證街貨圖，始終有新貼價熊證出現，將街貨圖同現實水平拉近，都係安全啲，用返之前講過，用界內證嚟做部署就算。

作者阿珊，任財經/投資版傳媒人十幾年，《鐘擺戰略贏港股》作者。用技術分析專心玩輪證，唔貪心，志在搵餐下午茶。

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