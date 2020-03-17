港股直擊 即巿股評

周一環球股市大跌，美聯儲緊急減息1厘及重啟量寬措施，全球多國央行聯手「放水」，但無助穩定市況，並引發市場對經濟袞退的憂慮。港股ADR預示恒指今早低開逾700點，勢刷新逾三年以新低位。

道指全日最多急瀉3069點，低見20116點，收報20188點，跌2997點，跌幅12.9%，波音公司跌近兩成四，表現最差；標普500指數亦瀉一成二，是1987年10月19日「黑色星期一」股災以來最大單日跌幅。納指跌穿7000點關，收報6904點，跌970點或12.3%。美國總統特朗普指，美國經濟可能正步入衰退的言論影響，三大指數尾市跌勢加劇。

特朗普表示，當華府成功阻止病毒擴散，相信美國經濟會快速回升。他指，新冠病毒爆發最嚴重時期，可能在7、8月或更後時間才結束。

在美國買賣的主要港股預託證券(ADR)價格，與港股收市價比較，全線下跌。藍籌股當中，滙控(00005)ADR折合港元計收報43.71元，低0.09元；騰訊(00700)ADR收報326.64元，低15.16元；國壽(02628)ADR收報14.32元，低0.58元。「三桶油」方面，中海油(00883)ADR收報7.06元，低0.46元；中石油(00857)ADR收報2.38元，低0.08元；中石化(00386)ADR收報3.55元，低0.17元。至於電訊股，中移動(00941)ADR收報50.36元，低1.64元；聯通(00762)ADR收報4.57元，低0.23元；中電信(00728)ADR收報2.26元，低0.1元。

ADR港股比例指數報22315，較周一恒指收市低747點或3.35%。恒指昨日收報23063點，跌969點或4%，連跌第四個交易日，累瀉2328點或9.2%，創2017年1月24日以來收市新低。

道指期貨今早反彈，最新報20714，升453點或2.2%；納指期貨升2.7%。

菲律賓因新冠疫情臨時關閉金融市場。

焦點股份：

舜宇光學(02382)：昨日收市後公布去年純利39.9億元人民幣，增長六成。末期息72.8分人民幣；期內收入增長四成六，毛利率20.5%，上升1.6個百分點。