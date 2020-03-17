港股直擊 即巿股評

近日環球投資市場受疫情以及油價急跌的影響，各資產走勢異常波動，在市況能見度低的情況之下，認股證及牛熊證的風險亦相應增加。此外，近日大市急跌，不少投資者想博反彈，但引伸波幅已明顯上升，從恆指波幅指數已升至近年高位可反映出來。投資者要知道價格窩輪受兩大因素主導：1. 相關股價水平，2. 引伸波幅。而不同的產品條款受引伸波幅的影響程度亦有不同。現時波幅風險高，但投資者又想博反彈，選擇條款時應如何避重就輕？

（一）留意對沖值，選擇對沖值較高的產品（適用於窩輪及牛熊證）

對沖值是相關資產價格變動對輪證價格的影響，對沖值低即代表正股變動對輪價的影響較低，相對地較受其他因素如引伸波幅變化的影響則較大，所以宜留意對沖值較高的產品。貼價甚至輕微價內的窩輪的對沖值較價外證為高，所以投資者在部署窩輪時可利用貼價或輕微價內證。另外，由於牛熊證本身的結構是深入價內，對沖值高，亦可考慮。

（二）留意到期日，選擇中年期的產品（適用於窩輪）

另一注意條款是窩輪的到期日，留意中年期證，避開太短期證。由於短期證對引伸波幅的敏感度較高，易受引伸波幅回落的影響，中期證有助減低波幅風險。

（三）留意街貨量，選擇低街貨的產品（適用於窩輪及牛熊證）

大市回落令部份認購證或牛證累積一定數量的街貨（很多均為俗稱「蟹貨」），若大市反彈，持貨的投資者可能會急於沽貨離場，街貨高產品便會有較大的潛在沽壓，價格有機會受這沽壓影響而出現不跟行的情況。

總括而言，投資者如計劃部署反彈，窩輪方面宜選擇貼價、中年期、低街貨證（避開價外、短年期、高街貨證），以減低波幅回落的影響。如考慮牛證，低街貨之外亦要注意收回風險，波動市中宜選遠距離牛證。

以近期最多投資者關注的科技股騰訊(00700)為例，如看騰訊反彈，認購證可留意騰訊購(13282)，行使價358.2元， 6月到期，是中期貼價證；牛證則可留意遠距離騰訊牛(65013)，收回價300.18元，兩者都是低街貨的產品。

註: 以上數據資料來自高盛認股證牛熊證網站 http://www.gswarrants.com.hk/

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