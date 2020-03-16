重要通告 港股直擊

昊天發展集團(00474)公布，以總代價約8.08億元，出售其持有中國山東高速金融(00412)合共28.34億股，佔後者已發行股本約11.59%。

每股作價0.285元，較中國山東高速金融今日收市價0.3元，折讓5%。

該公司預期，自出售事項確認未經審核虧損約273.2萬元，此基於銷售股份於去年3月底之公平值與銷售股份之銷售價之間之差額計算。

董事認為，出售事項為集團按市價將其於中國山東高速金融之投資套現良機，從而可將資源重新分配以發展集團之其他業務或作為集團一般營運資金。