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【北水手影】淨入縮至68億 續買建行騰訊 沽中興

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聯儲局再突劈息，卻再惹市場恐慌，亞洲股市再爆股災，港股連瀉四日，累插2328點，大市成交額1558.05億元。

北水流入減慢，由上周五的162億元，縮至67.94億元。(根據港交所提供的滬深南向「港股通」買入成交額與賣出成交額相減計算)。

建行(00939)續是北水最多淨入個股，全日有20.02億元淨買；滙控(00005)則有9.89億元淨買；工行(01398)則有6.56億元淨入。

科技股騰訊(00700)全日有10.7億元淨入；小米(01810)則有1.4億元淨買；但中興(00763)有2.15億元淨走，為北水最多淨走個股；舜宇(02382)也有2.03億元淨沽；中芯(00981)及美團(03690)也分別有1.56億和4963萬元淨沽。

此外，微創(00853)有1.61億元淨買；藥明生物(02269)則有4457萬元淨沽。

另一方面，融創(01918)則有1.73億元淨買。

「港股通」(滬)全日十大成交活躍股份依次為:騰訊、建行、滙控、工行、融創、美團、中芯、舜宇、小米及中移動。

至於「港股通」(深)全日十大成交活躍股份依次為中興、騰訊、小米、微創、中芯、美團、藥明、舜宇、融創及建行。

 

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