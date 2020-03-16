港股直擊 即巿股評

美國聯儲局突減息並重啟量寬，加上歐美疫情持續擴散，外圍股市震盪。加上內地首兩個月經濟數據遜色，中港股市亦受壓。

恒指低開715點，上午最多跌767點，之後表現改善，跌幅曾收窄至401點，見23631點全日高，中午跌525點，午後跌幅擴大，曾瀉1190點，見22842點全日低。恒指收報23063點，跌969點或4%，連跌第四個交易日，累瀉2328點或9.2%，創2017年1月24日以來收市新低。大市今日下跌股份比例81%；上升股份比例19%。

國企指數報9227點，跌422點或4.4%。四日累插925點或9.1%。

大市成交額1558.05億元。

即月期指收市報22724，跌1151點或4.82%，低水340點。

滬指收市挫3.4%；深成指插5.34%。

國家統計局公布，今年首兩個月，規模以上工業增加值按年跌13.5%；全國固定資產投資3.33萬億元人民幣，按年下跌24.5%；全國房地產開發投資跌16.3%；社會消費品零售總額按年跌20.5%。

德國DAX指數最新挫8.34%；法國CAC指數最新瀉9.66%；英國富時100指數挫7.03%。

美國道指期貨瀉1045點，報21794。

藍籌股方面，太古A(00019)績後續受壓，收市挫8.3%；騰訊(00700)挫6.4%；友邦(01299)跌4.4%。業務偏重北美市場的創科(00669)挫9.6%；萬洲(00288)跌5.8%；申洲(02313)挫7.1%。相反，中石化(00386)升0.8%，為表現最好藍籌。

焦點板塊

銀行股：聯儲局減息一厘並重啟量寬，市場擔心銀行股淨息差收窄，銀行股全線下跌，滙控(00005)挫4.2%；恒生(00011)挫半成；渣打(02888)插6%；中銀香港(02388)跌3.4%；東亞(00023)挫2.7%；大新銀行(02356)跌3.3%；大新金融(00440)跌4%。

科技股：全線捱沽，外電指美國司法部正調查中興通訊或涉嫌賄賂外國官員一事，中興中午澄清未收到調查通知，H股(00763)仍瀉23.2%；A股(000063.SZ)跌停。其他手機股全線向下，瑞聲(02018)挫11.6%；舜宇(02382)業績前插12.8%；比亞迪電子(00285)挫11.5%；丘鈦科技(01478)挫10.4%。半導體股中芯國際(00981)插11.5%；ASM太平洋(00522)挫7.7%。科網股方面，阿里(09988)挫6.5%；美團(03690)挫7.6%；阿里健康(00241)挫6.4%；金蝶(00268)挫7.7%；金山軟件(03888)挫9.3%。

內需股：內地經濟受疫情打擊，多隻內需股跑輸，安踏(02020)遭花旗降目標，股價插9.9%；滔搏(06110)挫8.5%；李寧(02331)挫9.1%。另外，蒙牛(02319)挫6.4%；康師傅(00322)挫6.5%；統一(00220)挫3.7%；飛鶴(06186)急吐8.2%；潤啤(00291)挫5.4%；海底撈(06862)瀉一成；同系頤海國際(01579)插9.1%。

物管股：連日走勢硬淨，今日成提款機。碧桂園服務(06098)挫9.6%；雅生活(03319)挫9.4%；保利(06049)挫9.5%；中海物業(02669)挫9%；新城悅服務(01755)績後吐6.9%；佳兆業美好(02168)挫12%；奧園健康(03662)挫9.8%；藍光嘉寶(02606)挫9.1%。另外，半新股興業物聯(09916)插14.3%；另一半新股燁星集團(01941)創新高後倒挫8.7%。

券商股：內地股市受壓，中資券商股亦跑輸大市。信証(06030)插6.6%；海通證券(06837)挫4.7%；華泰證券(06886)挫5.8%；中金(03908)挫6.2%；光大證券(06178)跌3.9%。

焦點股份

海豐國際(01308)：績後挫10.7%。集團去年股東應佔溢利2.2億美元，按年增長11.37%。大和發表報告，把海豐評級由「買入」降兩級至「持有」，劈目標價32.2%至7.8元。

半新股：個別股份逆市落鑊，深藍科技控股(01950)和偉源控股(01343)創新高，收市分別飆34.5%和19.2%。

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