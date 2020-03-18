港股直擊 即巿股評

內地股市午後急墜，上證指數跌幅擴至逾2%，深成指更大跌逾4%，內地券商股捱沽。

信証(06030)瀉6.2%；海通(06837)降3.5%；華泰(06886)跌3.9%；廣發(01776)降3%；中金(03908)挫4.2%；光大證券(06178)跌3.4%。

A股午後跌幅擴大，上證指數曾挫2.25%，低見2822，現造2836，仍挫1.8%；深成指更一度大跌4.2%，低見10374，現造10433，仍插3.7%。

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