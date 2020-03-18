熱門：

2020年3月16日 港股直擊 即巿股評

【異動板塊】券商股捱沽 信証瀉逾6% A股跌幅擴

放大圖片

內地股市午後急墜，上證指數跌幅擴至逾2%，深成指更大跌逾4%，內地券商股捱沽。

信証(06030)瀉6.2%；海通(06837)降3.5%；華泰(06886)跌3.9%；廣發(01776)降3%；中金(03908)挫4.2%；光大證券(06178)跌3.4%。

A股午後跌幅擴大，上證指數曾挫2.25%，低見2822，現造2836，仍挫1.8%；深成指更一度大跌4.2%，低見10374，現造10433，仍插3.7%。

最新推出的《360選股器》助您篩選心水股，歡迎免費試用。

回上

信報簡介 | 服務條款 | 私隱條款 | 免責聲明 | 廣告查詢 | 信報會議中心租賃 | 加入信報 | 聯絡信報

股票及指數資料由財經智珠網有限公司提供。期貨指數資料由天滙財經有限公司提供。外滙及黃金報價由路透社提供。

本網站的內容概不構成任何投資意見，本網站內容亦並非就任何個別投資者的特定投資目標、財務狀況及個別需要而編製。投資者不應只按本網站內容進行投資。在作出任何投資決定前，投資者應考慮產品的特點、其本身的投資目標、可承受的風險程度及其他因素，並適當地尋求獨立的財務及專業意見。本網站及其資訊供應商竭力提供準確而可靠的資料，但並不保證資料絕對無誤，資料如有錯漏而令閣下蒙受損失，本公司概不負責。

You are currently at: www.hkej.com
Skip This Ads