即巿股評 港股直擊

繼上星期一血洗星期一後，今早香港時間凌晨五時，美國聯儲局又突然嚇鬼，喺不足半個月內第二度緊急減息，將聯邦利率大幅調低1厘至0至0.25厘，同時亦重啟量寬，宣布7000億美元QE計劃，包括幾個月內回購至少5000億美元國債，及增持至少2000億美元規模抵押擔保證券。侵侵一直逼使聯儲局大刀闊斧減息，依家聯儲局大大力將息率狠劈，但市場反應並唔係好似侵侵所講興奮起嚟，反而係嚇到道指期貨再急跌逾千點至停板，港股當然唔會有運行。美股期貨仆直，而內地首兩個月經濟數據亦走晒樣，中港股市齊齊低開。

恒指低開715點後，開市最多跌767點，見23265點半日低位，其後跌幅收窄，高見23631點。中午恒指報收23507點，跌525點；國指中午則報收9396點，跌253點。半日成交677億唔算特別多，睇嚟經過上星期五嘅低位大反彈嘅偽奇蹟日後，今日缸邊友已經無咗撈貨嘅膽量。

步入零息時代，資金被收息股吸引，就連喺呢兩三個星期，較為硬淨嘅新經濟股，今日亦表現失色，反而公用股中電(00002)半日逆市升0.6%。而息口敏感股陀地地產股逆市做好，低息環境有利地產行業，而香港樓價只升不跌神話持續多年，即使經歷去年嘅社會運動，以及最近嘅武漢肺炎疫情，樓價調整幅度仍屬可接受範圍，家下美國減到接近零息，地產股半日逆市上升。當中只有超人旗艦(00001)因為喺米字旗國有重磅投資，而米字旗國剛公布嘅佛系抗疫法嚇親投資者，今早長和一度低見51.3元。

低息利好公用股及地產股，但對銀行股卻打擊沉重，聯儲局勁劈利率再搞埋QE，銀行股淨息差再收窄，銀行股當然難逃一跌。話咗大笨象(00005)年息率望落再高都搞唔過，賺息輸價又無回購支持，今年大笨象股價都係易跌難升。其他本地銀行股閒閒地跌2%或以上，渣打(02888)總部喺米字旗國，家下嗰邊企圖用全民感染以獲取抗體嚟抗疫，渣打梗係有得震，無得瞓，半日跌4.6%，係跌幅最大銀行股。

有外電報道美國司法部正調查中興(00763)或涉嫌賄賂外國官員一事，相關調查涉及可能違反《美國海外反腐敗法》(U.S. Foreign Corrupt Practices Act)，中興H股半日瀉兩成；A股則跌停。其他手機設備股亦全線向下，瑞聲(02018)跟舜宇(02382)半日跌9%，係兩隻表現最差藍籌股。

暫時港股總算守住23000點，但今日稍後時間，唔知歐美股市如何對應聯儲局大開水喉呢個舉動，道期跌停後未知開市會否低處未見低，暫時港股市況仍波動，呢個時候都係眼看手勿動，連股神畢非德都仍未出手掃貨，我等小股民同炒鬼都係靠邊站穩陣。

麥狄文

(徐狄怡‧證監會持牌人)