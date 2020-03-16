港股直擊 即巿股評

美國聯儲局突減息並重啟量寬，加上內地首兩個月經濟數據遜色，中港股市今早受壓。

恒指低開715點，開市後曾挫767點，見23265點半日低，之後表現改善，跌幅曾收窄至401點，見23631點半日高。恒指中午收報23507點，跌525點或2.2%，大市成交額677.15億元。

國企指數報9369點，跌253點或2.6%。

A股方面，滬指半日跌0.55%；深成指跌1.77%。

國家統計局公布，今年首兩個月，規模以上工業增加值按年跌13.5%；期內全國固定資產投資3.33萬億元人民幣，按年下跌24.5%；全國房地產開發投資跌16.3%；社會消費品零售總額按年跌20.5%。

藍籌股方面，太古A(00019)績後續受壓，半日挫5.7%；騰訊(00700)挫4.2%；友邦(01299)跌2%。外貿股創科(00669)挫7.3%；萬洲(00288)跌2.2%；申洲(02313)挫4.9%。相反，中石化(00386)彈升4.1%，為表現最好藍籌。

焦點板塊

銀行股：聯儲局減息一厘並重啟量寬，市場擔心銀行股淨息差收窄，銀行股全線下跌，滙控(00005)挫2.8%；恒生(00011)挫2.9%；渣打(02888)插4.6%；中銀香港(02388)跌2.1%；東亞(00023)挫3%；大新銀行(02356)跌1.8%；大新金融(00440)跌2.3%。

本地地產股：相反，低息口利地產行業，板塊逆市靠穩，新地(00016)升2.7%；新世界發展(00017)升0.5%；長實集團(01113)升0.2%；恒地(00012)升1.6%；會德豐(00020)升1.1%。

手機股：外電報道，美國司法部正調查中興通訊或涉嫌賄賂外國官員一事，相關調查涉及可能違反《美國海外反腐敗法》(U.S. Foreign Corrupt Practices Act)，中興H股(00763)半日瀉兩成；A股(000063.SZ)跌停。其他手機股全線向下，瑞聲(02018)挫9.2%；舜宇(02382)業績前插9.1%；比亞迪電子(00285)挫6.5%；丘鈦科技(01478)挫7.4%。

焦點股份

安踏(02020)：半日挫5.7%。花旗發表報告，指受新冠肺炎影響，擔心安踏旗下Amer海外業務發展，故維持「沽售」評級，目標價從56.4元，降至52.5元。

復星醫藥(02196)：半日逆市升3.5%。集團獲德國生物技術商BioNTech許可，於其mRNA技術平台研發針對新冠肺炎疫苗產品，同時計劃以每股31.63美元，認購BioNTech發行158.1萬股普通股，涉及金額約5000萬美元。

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