港股直擊 即巿股評

美國聯儲局突減息並重啟量寬，加上內地首兩個月經濟數據遜色，中港股市今早受壓。

恒指低開715點，開市後曾挫767點，見23265點暫時低，之後表現改善，跌幅曾收窄至401點，見23631點暫時高，最新跌480點報23552。

A股跌幅收窄，滬指跌0.26%；深成指跌1.22%。

國家統計局公布，今年首兩個月，規模以上工業增加值按年跌13.5%；期內全國固定資產投資3.33萬億元人民幣，按年下跌24.5%；全國房地產開發投資跌16.3%；社會消費品零售總額按年跌20.5%。

中石化(00386)曾彈3.8%，現升3.5%，為表現最好藍籌。

本地地產股逆市靠穩，新地(00016)升2.4%；新世界發展(00017)升1.1%；長實集團(01113)升1.3%；恒地(00012)升2.1%。

外電引述消息報道，美國司法部正調查中興通訊或涉嫌賄賂外國官員一事，相關調查涉及可能違反《美國海外反腐敗法》(U.S. Foreign Corrupt Practices Act)。

中興H股(00763)曾瀉20.8%，現跌18.1%；A股(000063.SZ)跌停。

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