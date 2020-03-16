熱門：

今日 11:24 港股直擊 即巿股評

恒指跌幅縮至401點 地產股靠穩 中興瀉兩成

放大圖片

美國聯儲局突減息並重啟量寬，加上內地首兩個月經濟數據遜色，中港股市今早受壓。

恒指低開715點，開市後曾挫767點，見23265點暫時低，之後表現改善，跌幅曾收窄至401點，見23631點暫時高，最新跌480點報23552。

A股跌幅收窄，滬指跌0.26%；深成指跌1.22%。

國家統計局公布，今年首兩個月，規模以上工業增加值按年跌13.5%；期內全國固定資產投資3.33萬億元人民幣，按年下跌24.5%；全國房地產開發投資跌16.3%；社會消費品零售總額按年跌20.5%。

中石化(00386)曾彈3.8%，現升3.5%，為表現最好藍籌。

本地地產股逆市靠穩，新地(00016)升2.4%；新世界發展(00017)升1.1%；長實集團(01113)升1.3%；恒地(00012)升2.1%。

外電引述消息報道，美國司法部正調查中興通訊或涉嫌賄賂外國官員一事，相關調查涉及可能違反《美國海外反腐敗法》(U.S. Foreign Corrupt Practices Act)。

中興H股(00763)曾瀉20.8%，現跌18.1%；A股(000063.SZ)跌停。

更多港股資訊，請瀏覽<港股360>。

回上

信報簡介 | 服務條款 | 私隱條款 | 免責聲明 | 廣告查詢 | 信報會議中心租賃 | 加入信報 | 聯絡信報

股票及指數資料由財經智珠網有限公司提供。期貨指數資料由天滙財經有限公司提供。外滙及黃金報價由路透社提供。

本網站的內容概不構成任何投資意見，本網站內容亦並非就任何個別投資者的特定投資目標、財務狀況及個別需要而編製。投資者不應只按本網站內容進行投資。在作出任何投資決定前，投資者應考慮產品的特點、其本身的投資目標、可承受的風險程度及其他因素，並適當地尋求獨立的財務及專業意見。本網站及其資訊供應商竭力提供準確而可靠的資料，但並不保證資料絕對無誤，資料如有錯漏而令閣下蒙受損失，本公司概不負責。

You are currently at: www.hkej.com
Skip This Ads