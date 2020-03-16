即巿股評 港股直擊

世衞組織於上周三宣布，新冠肺炎疫情符合全球大流行定義（COVID-19 can be characterized as a pandemic），根據世衞有關pandemic定義，是指一種疾病同時間在多個國家造成傳染及擴散。

世衞雖然「遲來」的確認，加上美國總統特朗普較早前的救市方案令市場失望，美股承接先一日的弱勢，道指上周四（12日）裂口低開逾1300點後不到5分鐘就急跌超7%，四個交易日內兩度觸動「熔斷機制」停市15分鐘；收市前約半小時跌勢加劇，最後挫逾2300點、近10%收市，與標普500指數及納指，均成為1987年10月19日「黑色星期一」以來，「災情」最慘重的一天。三大指數都已從2月的歷史高位回落超過20%，邁入技術定義的熊市。

奇怪的是，一向視華爾街表現為「政績」的侵侵，卻沒有出手救市，甚至上周三他宣布對不包括英國的歐洲神根公約國家封關防疫時，也未有同時提及任何刺激政策，僅在Twitter帖文「敦促」聯儲局應將利率調低至與其他競爭對手看齊、亦即是零水平。然而，俗語所謂「天要下雨，娘要嫁人」，即使侵侵推出緊急救市政策，或者「逼令」聯儲局將利率降至零甚至負數，相信對華爾街的刺激作用也很有限，更不能阻止已踏入第11年的歷史最長牛市「壽終正寢」。且看聯儲局於3月3日突然在FOMC議息會期之外緊急減息0.5厘後，不到一星期，華爾街就觸動「熔斷機制」跌停板。

反而，上周四華爾街確定「牛轉熊」，三大指數翌日就全線強勁反彈，創2008年10月金融海嘯以來的最佳單日表現，道指以點數計更創了歷來最大升幅。值得注意的是，侵侵上周五在大市顯著反彈時宣布，因應新冠肺炎疫情，全國進入緊急狀態，並動用500億美元聯邦基金抗疫，美股升幅應聲急速擴大；而聯儲局亦表示，在3月份的餘下時間，每周將進行5000億美元的1個月和3個月期的回購操作，每天的隔夜回購規模不少於1750億美元。本欄猜測，侵侵與鮑公可能有「默契」，等到美股快速「牛轉熊」亦即是估計短線已跌得差不多時才推出救市措施，更可收「維持秩序」之效。

華爾街是否已經短期見底尚待確認，港股上周五則受隔晚（12日）美股暴瀉近一成的拖累，恒指以22519點、創2017年1月9日以來最低水平大幅裂口低開1790點，不過，隨即反覆回升至高見24184點，收報24032，跌276點或1.14%；主板錄得2024億元的2018年5月31日至今的最大成交額。

單單就EJFQ反映弱勢股沽壓的弱勢股指數進一步升至69.4%的近7個月最高水平看，恒指短期急跌的風險仍未解除，但與此同時，短線市寬已顯著跌穿支持區底至16.7%、2018年10月15日以來的低位，恒指更已低於1.5個標準差計算的TrendWatch上升通道底約1960點（收市計），大市及恒指短線已相當超賣。而恒指上周五有大成交額的配合的大陽燭，加上美股「絕地反彈」，應會支持恒指短線改善超賣。

老徐