即巿股評 港股直擊

世衞組織於上周三宣布,新冠肺炎疫情符合全球大流行定義(COVID-19 can be characterized as a pandemic),根據世衞有關pandemic定義,是指一種疾病同時間在多個國家造成傳染及擴散。

世衞雖然「遲來」的確認,加上美國總統特朗普較早前的救市方案令市場失望,美股承接先一日的弱勢,道指上周四(12日)裂口低開逾1300點後不到5分鐘就急跌超7%,四個交易日內兩度觸動「熔斷機制」停市15分鐘;收市前約半小時跌勢加劇,最後挫逾2300點、近10%收市,與標普500指數及納指,均成為1987年10月19日「黑色星期一」以來,「災情」最慘重的一天。三大指數都已從2月的歷史高位回落超過20%,邁入技術定義的熊市。

奇怪的是,一向視華爾街表現為「政績」的侵侵,卻沒有出手救市,甚至上周三他宣布對不包括英國的歐洲神根公約國家封關防疫時,也未有同時提及任何刺激政策,僅在Twitter帖文「敦促」聯儲局應將利率調低至與其他競爭對手看齊、亦即是零水平。然而,俗語所謂「天要下雨,娘要嫁人」,即使侵侵推出緊急救市政策,或者「逼令」聯儲局將利率降至零甚至負數,相信對華爾街的刺激作用也很有限,更不能阻止已踏入第11年的歷史最長牛市「壽終正寢」。且看聯儲局於3月3日突然在FOMC議息會期之外緊急減息0.5厘後,不到一星期,華爾街就觸動「熔斷機制」跌停板。

反而,上周四華爾街確定「牛轉熊」,三大指數翌日就全線強勁反彈,創2008年10月金融海嘯以來的最佳單日表現,道指以點數計更創了歷來最大升幅。值得注意的是,侵侵上周五在大市顯著反彈時宣布,因應新冠肺炎疫情,全國進入緊急狀態,並動用500億美元聯邦基金抗疫,美股升幅應聲急速擴大;而聯儲局亦表示,在3月份的餘下時間,每周將進行5000億美元的1個月和3個月期的回購操作,每天的隔夜回購規模不少於1750億美元。本欄猜測,侵侵與鮑公可能有「默契」,等到美股快速「牛轉熊」亦即是估計短線已跌得差不多時才推出救市措施,更可收「維持秩序」之效。

華爾街是否已經短期見底尚待確認,港股上周五則受隔晚(12日)美股暴瀉近一成的拖累,恒指以22519點、創2017年1月9日以來最低水平大幅裂口低開1790點,不過,隨即反覆回升至高見24184點,收報24032,跌276點或1.14%;主板錄得2024億元的2018年5月31日至今的最大成交額。

單單就EJFQ反映弱勢股沽壓的弱勢股指數進一步升至69.4%的近7個月最高水平看,恒指短期急跌的風險仍未解除,但與此同時,短線市寬已顯著跌穿支持區底至16.7%、2018年10月15日以來的低位,恒指更已低於1.5個標準差計算的TrendWatch上升通道底約1960點(收市計),大市及恒指短線已相當超賣。而恒指上周五有大成交額的配合的大陽燭,加上美股「絕地反彈」,應會支持恒指短線改善超賣。

老徐