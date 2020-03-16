港股直擊 即巿股評

環球央行開始諗辦法去救市，先有上星期五(3月13日)人民銀行宣布於周一(16日)定向降準0.5至1個百分點，釋放長期資金5500億元人民幣；今晨再有美國聯儲局第二次「忽然減息」，仲要一減減1厘，將基準利率減到接近零咁滯，同時重啟量化寬鬆(QE)，規模增加至7000億美元(聽日佢哋個議息會議cancel)；仲有新西蘭今朝亦都宣布減息0.75厘。市場相信嚟緊仲有日本央行會加入救市戰團。

正當大家以為幾間央行出手救市，個市會彈之際，其實留心今朝早澳洲股市係跌200幾點，而日經就由原本跌幾十點變倒升幾十點；至於港股，依家都9點57分，跌幅收窄至跌529點，報23503點。

坦白講，無人講過減息就一定會股市升嘅，事關如果央行減息嘅幅度市場覺得唔夠，或者佢嘅救市措施做得「遜於預期」，個市一樣會發爛渣；情況就等同你買咗隻鑽戒送比你另一半，佢expect你會買束花，但你就買咗對耳環，禮物係送咗，但份禮物係「遜於另一半預期」，你都未必有好日子過。(舉個例啫，事關我家老爺向來都知我寧願食餐好，都唔好咁貴買束花嘅，真心話嚟嘅)

依家10點7分，恒指日線圖上見上星期五低開高收大陰燭一支，今日粒燭相比之下細粒好多，暫時形態上呈「身懷六甲」。低位見「身懷六甲」有轉勢嘅味道，再加上SlowSTC(14,3)%K線升穿條%D線，兩線仲keep住一齊去，總算係一個好兆頭。

至於牛熊證方面...經過上星期嘅殺戮之後，牛證最貼價街貨層落到去22500至22599點，呢度有相當於550張期指，截至10點11分止，恒指最低做過23265點計，呢一層當然未死啦；不過今朝可能會有啲嚇親。至於熊證方面，仍然未有新增街貨出現，最貼價熊證仍然為26100至26199點，呢層有相當於720張期指。

聯儲局忽減息但市場當壞消息炒，依家恒指跌幅又擴大返，至跌逾500點，睇嚟大市波動嘅情況仍然都係會持續，動怍快嘅當然可以用分鐘圖做trade，否則仍然都係做塘邊鶴算啦。

作者阿珊，任財經/投資版傳媒人十幾年，《鐘擺戰略贏港股》作者。用技術分析專心玩輪證，唔貪心，志在搵餐下午茶。

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