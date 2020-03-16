即巿股評 港股直擊

上周五恒指低開高走，走勢十分波動，全日波幅1665點。恒指收報24032點，跌276點或1.14%，成交金額 2024.34億元。國指收報9605點，跌75點；上證收報2887點，跌36點或1.23%。三項指數都偏軟，以A股走勢較差。

恒指最低跌至22519點，為全日低位，亦為2017年1月10日以來低位。指數創低位急反彈，以「大陽燭」收市，惟未能成功倒升。MACD快慢線負差距擴闊，走勢轉差。全日上升股份368隻，下跌1545隻，整體市況偏弱。

新力控股(02103)發盈喜，料2019財年的股東應佔利潤同比上升不低於320%，原因是期內交付房地產的平均售價及總建築面積增加。

在上周五港股收市後，中國人民銀行公布在3月16日實施普惠金融定向降準，對達到考核標準的銀行定向降準0.5至1個百分點。此外，對符合條件的股份製商業銀行再額外定向降準1個百分點，支持發放普惠金融領域貸款。以上定向降準共釋放長期資金5500億元。

在周未，加拿大央行（BOC）緊急降息，將關鍵隔夜利率降低50個基點至0.75%，這是10天內第二次降息。加拿大央行表示，只要符合支撐經濟和保持通脹的目標，加行準備好進一步調整貨幣政策。此外，新西蘭央行亦在原定議息前宣布減息75基點至0.25%。

到了周一早上 (香港時間)，美國聯儲局在不足兩周之內再次宣布緊急減息1厘，將聯邦基金目標利率降至0至0.25厘水平。聯儲局同時宣布重啟債券購買計劃，在未來數星期會將資產負債表規模最少擴大7000億美元，包括購入5000億美元國庫債券，以及2000億美元的按揭抵押證券。

全球央行連環減息，加上聯儲局重推QE，似乎反映特朗普再次「求仁得仁」了﹗不過，聯儲局減息及再推QE的消息公布後，美股三大指數期貨在今早 (香港時間)急跌，可見投資者的想思與特朗普並不一致。

夜期下跌而ADR上升，兩者背馳，但考慮到今早美期急挫，料恒指走勢偏淡，先以上日低位22519作支持參考。

個股

友邦保險(01299)的主要業務為在亞洲區承保壽險業務、提供人壽、意外及醫療保險和儲蓄計劃，以及向其客戶分銷相關投資及其他金融服務產品。

集團在2019財年的股東應佔純利66.48億美元，上升約1.6倍。按固定滙率計算，稅後營運溢利上升9%，達到57.41億美元。末期息每股93.3港仙，增加10%。期內新業務價值增加6%；不計入香港業務則上升16%；年化新保費增加2%至65.85億美元； 新業務價值利潤率上升3.0個百分點至62.9%；內涵價值營運溢利增加6%至86.85億美元 ；內涵價值營運回報為15.9%。

集團股價近日隨大市向淡，惟近日出現搏反彈信號。股份上日收報69.1元，市盈率16.073倍，周息率1.832%。

岑智勇 獨立股評人