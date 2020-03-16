港股直擊 即巿股評

美國聯儲局不足兩星期進行第二次在例行政策會議外緊急減息，最新宣布緊急減息1厘，將聯邦基金利率目標範圍，下調到零至0.25厘的超低水平，同時重啟購買美債計劃，推出7000億美元大規模量化寬鬆計劃。金融市場今早波動，道指期貨挫逾千點，或拖累港股今早低開。

聯儲局與其他央行一同應對不斷升級的新冠肺炎疫情，以對全球經濟提供支持。聯儲局表示，疫情的影響將在短期內對經濟活動造成壓力，並對經濟前景構成風險。鑑於有關情況發展，聯儲局貨幣政策委員會以9票對1票，大比數通過大幅減息1厘，重回金融海嘯時低位。聯儲局已宣布，取消原定於本周二至周三，即本月17至18日舉行的議息會議。

金融市場今早大幅波動，道指期貨今早最新急跌1045點或4.6%報21794；納指期貨跌幅亦相若；德國DAX指數期貨大跌逾7%。至於近期受壓的金價最新反彈，紐約期金最新升30美元或2%報1547美元/盎斯。

美股上周五在總統特朗普就冠狀病毒大流行宣布緊急狀態，提出應對方案，加上市場憧憬聯儲局大幅減息，三大指數都升超過9%。道指收報23185點，升1985點或9.4%。以科技股和金融股的升勢最凌厲，受疫情打擊的行業包括郵輪公司， 航空公司和酒店相關股份都錄得升幅。

在美國買賣的主要港股預託證券(ADR)價格，與港股上周五收市價比較，接近全線上升。不過這都意義不大，外圍股市及指數期貨今早顯著下挫，「黑期」最新下跌560點，約23450點附近。恒指上周五裂口低開1789點，報22519點，創2017年1月9日以來新低，收市僅跌276點。

焦點股份

平保(02318):公布首兩個月保費收入合共1893.32億元人民幣，按年下跌8.6%。

四環醫藥(00460):預期截至去年底止全年淨虧損25億元人民幣。2018年股東應佔盈利16.2億元。

新城悅服務(01755)：公布截至去年底止全年盈利2.82億元人民幣，按年增長85.35%，

今日有多家公司公布業績，藍籌有舜宇光學(02382)。