即巿股評 港股直擊

美國總統特朗普周五（13日）宣布因新型冠狀病毒疫情而進入國家緊急狀態，刺激美股三大指數反彈逾9％。不過，措施能夠挽回多少市場信心，反彈可維持幾耐仍木宰羊。

顯然，股市急挫，沿途再一路觸發止蝕沽盤，形成死亡漩渦；市場反應已由非常情緒化，逐步走到極端。一周內兩度觸發熔斷，周四（12日）暴瀉是繼1987年股災以來最大跌幅；經歷11年的美股牛市，於上周中亦要畫上句號，技術上正式步入熊市（回調20％）。恐慌指數（VIX）曾最多飆升至77以上，接近2008年的水平。亞洲和歐洲多個市場更相繼推出措施禁止或限制沽空，儼如金融海嘯及歐債危機時做法。問題是今天的疫情是否真的較1987年及2008年更為嚴重﹖

無疑，疫情對經濟的衝擊已迫在眉睫，各國政府和環球央行亦加緊推出刺激貨幣和財政政策「放水」救市。英倫銀行緊急減息半厘；加拿大央行亦將政策利率下調至0.75%。歐盟已準備放寬政府支出預算的規定；人行宣布定向降准，釋放長期資金5500億元人民幣。聯儲局早前已向市場注入1.5萬億美元短期資金，周五再表示將購買370億美元各年期國債；市場打賭在本星期會議再減息100點子，並重啟量化寬鬆。

然而，解鈴還需繫鈴人，疫情能否受控及情況較預期更惡劣，會是未來發展的一大關鍵。目前，這個COVID-19病毒在全球的確診病例已逾14萬宗，並已擴散至124個國家和地區，造成5140人死亡。不過，市場明顯已預期逐漸回復正常化，因此股市也算是率先回穩。

歐洲目前已成為疫情中心地區，區內不同國家正採取不同的手段以應對病毒的擴散，但大數是採取類似「社會隔離」的舉措。不過，英國似乎是反其道而行，打算以「群體免疫」（herd immunity）的策略，即讓大多數人接觸病毒從而獲得群體免疫，並僅有限的醫療資源救治患重症者的病人。理論上，當群體產生免疫力，病毒的傳播性就會大幅下降。不過，過程中以人命做試驗及指望氣溫回升會自然遏制病毒傳播，難怪不少評論認為英國首相約翰遜是再一次「豪賭」。

家族辦公室投資經理

徐立言（本欄每周逢一、三刊出）

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