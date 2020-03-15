今日 19:35
重要通告
港股直擊
福壽園(01448)公布，截至去年底止，全年純利為5.79億元(人民幣‧下同)，按年升18.47%，每股盈利25.9分；派末期息4.21港仙。
期內，收益18.51億元，上升12.07%。
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辛思維
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畢老林
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Rate cuts alone won’t help the world ride out Covid-19 crisis
HKEJ Editorial｜ EJ Insight
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楊書健
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