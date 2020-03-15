熱門：

今日 17:00 中國財經 港股直擊

復星醫藥入股歐洲生物科技獨角獸BioNTech

放大圖片

復星醫藥(02196)宣布，獲德國生物技術商BioNTech許可，於其mRNA技術平台研發針對新冠肺炎疫苗產品，復星醫藥將向BioNTech支付最多8500萬美元許可費，並在約定的銷售提成期間內，按該產品年度毛利的35%支付銷售分成。

同時復星醫藥計劃以每股31.63美元，認購BioNTech發行158.1萬股普通股，涉及金額約5000萬美元。

BioNTech被市場認為是歐洲最大生物科技獨角獸，去年10月10日於美國上市，主要為癌症患者開發免疫治療，為全球三大mRNA療法龍頭之一。

下載港交所通告原文

回上

信報簡介 | 服務條款 | 私隱條款 | 免責聲明 | 廣告查詢 | 信報會議中心租賃 | 加入信報 | 聯絡信報

股票及指數資料由財經智珠網有限公司提供。期貨指數資料由天滙財經有限公司提供。外滙及黃金報價由路透社提供。

本網站的內容概不構成任何投資意見，本網站內容亦並非就任何個別投資者的特定投資目標、財務狀況及個別需要而編製。投資者不應只按本網站內容進行投資。在作出任何投資決定前，投資者應考慮產品的特點、其本身的投資目標、可承受的風險程度及其他因素，並適當地尋求獨立的財務及專業意見。本網站及其資訊供應商竭力提供準確而可靠的資料，但並不保證資料絕對無誤，資料如有錯漏而令閣下蒙受損失，本公司概不負責。

You are currently at: www.hkej.com
Skip This Ads