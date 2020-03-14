即巿股評 港股直擊

全球股市驚心動魄，美股星期四(12日)再度暴跌，開市不到5分鐘便觸發周內第二次、亦是歷來三次熔斷；恢復交易後，美股續試低位，三大指數收市均挫逾9%，其中道指大瀉2352點，創自1987年10月19日股災以來最大單日跌幅。港股周五開市顯著受壓，裂口急瀉7.36%，是自2008年10月10日以來最差開市。

環球股市哀鴻遍野，誠如「股神」畢非德(Warren Buffett)所言，新冠肺炎和原油市場動盪，猶似一記「組合拳」打暈了市場。衡量投資者恐慌情緒的VIX指數近日不斷跳升，周四收市更大漲40%至75.47，創出2008年金融海嘯以來的高峰。

值得注意的是，以往投資市場出現震盪，除了2008年外，VIX指數往往攀升至40左右便見頂，如2011年歐債危機及1998年亞洲金融風暴等；今次VIX指數一口氣突破多次金融危機的徘徊區頂部，可見情況異常。

新型冠狀病毒肺炎擴散全球，仍未受控，逐漸喚醒市場對供應「斷鏈」導致經濟衰退的恐慌。市場流動性亦有跡象浮現危機，踏入3月份，投資者從回購市場(Repo Market)拆入資金顯著上升，反映資金緊絀情況十分明顯。

為紓緩疫情造成的市場流動性壓力，歐美兩大經濟體都不敢怠慢。聯儲局透過紐約聯儲銀行緊急向市場注入1.5萬億美元短期資金，歐洲央行亦推出新一輪刺激措施，包括為銀行提供額外長期貸款及針對私人市場額外購買1200億歐羅資產等。

多國央媽爭相「放水」，對後市作用如何還待觀察，始終「大水漫灌」只是權宜做法，對解決疫情擴散帶來的核心問題幫助不大。然而，美股期貨指數在亞洲時段大升，確實為已處超賣區(14日RSI低於30)的恒指【圖】帶來支持，恒指從低位回升超過1500點，令收市跌幅縮窄至僅1.14%，收復24000點大關。

事實上，整體港股已頗為超賣，但「跌市莫估底」，超賣後可以再超賣；更何況港股以至環球股市主要受累於疫情第二波爆發，迄今確診及死亡數字仍反覆向上，拐點尚未到來，港股超賣不一定可出現「似樣」的反彈。

從大市指標角度看，統計所有港股14周RSI低於30的超賣比率，目前處於21.04%，雖已回升不少，但相對2018年和2019年中在中美貿易戰衝擊所見約26%和22%，仍有少許距離，更莫說現時市況甚至較歐債危機更差。

換言之，現時港股雖已超賣，但未處於極度超賣的狀態，相信完成短暫反彈後，有機會進一步探底。

不要忘記，2011年歐債危機時，該超賣比率曾經升至57.5%的位置！

信報投資研究部

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