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【北水手影】淨入增至162億再創新高 買建行騰訊 沽新華保險

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隔晚美股暴瀉逾兩千點，港股低開1789點，創2017年1月9日以來新低，但全球聯手救市，港股收復大部分失地，最終收報24060點，僅跌276點或1.14%，大市全日成交額達2024.34億元。

北水流入減慢，由上日127億元，增至161.7億元，再創紀錄最多。(根據港交所提供的滬深南向「港股通」買入成交額與賣出成交額相減計算)。

建行(00939)為北水最多淨入個股，全日有26.72億元淨買；工行(01398)也有12.2億元淨買；滙控(00005)亦有5.49億元淨入；新華保險(01336)則有1.7億元淨走。

騰訊(00700)全日則有22.29億元淨入；美團(03690)也有8.71億元淨入；小米(01810)則有2.83億元淨入；舜宇(02382)及中芯(00981)分別有1.92億和753萬元淨入；但中興(00763)則有1362萬元淨走。

藥明生物(02269)全日有2.61億元淨買；微創醫療(00853)也有4730萬元淨入。

另外，融創(01918)也有3.69億元淨買，申洲(02313)亦有1.98億元淨入。

「港股通」(滬)全日十大成交活躍股份依次為:建行、騰訊、工行、美團、融創、滙控、中芯、新華保險、舜宇及小米。

至於「港股通」(深)全日十大成交活躍股份依次為騰訊、美團、小米、中興、微創、藥明生物、融創、中芯、舜宇、及申洲。

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