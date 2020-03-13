港股直擊 即巿股評

隔晚美國道指大瀉一成，創87股災後最大單日跌幅，亞太股市今早全線向下，恒指亦創逾三年低位，不過隨各國陸續採用行動穩定市場，港股大拗腰，成交額創21個月高。

恒指裂口低開1789點，報22519點，創2017年1月9日以來新低，開市後表現稍為改善，於兩萬三水平爭持，上午跌幅曾縮至1035點，中午插1404點。多國採取行動穩定金融市場，港股午後甫開拗腰，跌幅曾縮至124點，見24184點全日高，不過一度復見沽壓，曾復挫逾900點，及後二十國集團表態撐市，尾段好友再反撲。恒指收報24032點，跌276點或1.1%。大市今日下跌股份比例81%，上升股份比例19%。

總結全周，恒指瀉2113點或8.1%。

國企指數報9650點，跌75點或0.8%。國指全周跌806點或7.7%。

大市成交額2024.34億元，創2018年5月31日以來最高。

即月期貨收市報23853點，跌222點或0.92%，低水180點。

滬指收市跌1.23%；深成指跌1%。

二十國集團發表聲明，一致同意將動用所有可行政策工具，包括適當的財政和貨幣措施。

多國亦陸續採取實際行動，人民銀行收市後公布，3月16日定向降準，釋放長期資金5500億元人民幣。

日本央行宣布，將買入2000億日圓(約147.37億港元)日本公債，到期年限為5至10年；澳洲央行在日常貨幣市場操作中通過附買回協議向系統注入88億澳元(約430.86億港元)，遠高於估計需要的34億澳元。挪威央行減息半厘。

南韓下周一起至9月15日，禁止沽空在主板和創業版上市股票；英國金融行為監管局(FCA)亦宣布，暫時禁止部分沽空工具和交易，包括禁止股票沽空，亦禁止在英國沽空所有意大利、西班牙證券；意大利證交所推出今日起生效的沽空禁令；德國交易所考慮可能禁止沽空活動；泰國證交所主席亦表示，會臨時調整沽空規則。

美國三大指數期貨反彈當中，納指期貨曾升逾5%，道指和標指期貨曾彈逾4%，最新升幅收窄至3%。

藍籌股方面，今早低開一成的滙控(00005)收跌2%；平保(02318)跌1.2%；國壽(02628)跌3%；收息股亦受壓，中電(00002)挫3.7%；領展(00823)挫3%。相反，舜宇(02382)低開13.4%，收市倒升2%，為全日表現最好藍籌；騰訊(00700)低開7.6%，收市倒升0.4%；友邦(01299)曾挫9.7%，收市倒升0.4%。油價本周大插，中海油(00883)今日即使回升1.5%，全周仍瀉25.3%為表現最差藍籌。

焦點板塊

內地電訊及5G股：內地23個部門聯合發文，稱加快5G建設和商用步伐，5G設備股逆市升，京信(02342)升6.1%；中興(00763)升3%；長飛(06869)升2.5%。另外，鐵塔(00788)跌1.1%；中通服(00552)升2.3%。相反，內地電訊商急挫，中移動(00941)挫4.6%；聯通(00762)挫4.6%；中電信(00728)跌2.7%。

外貿股：市場憂環球衰退，業務以外貿為主股份捱沽後喘穩，收市個別發展。偉易達(00303)彈5.1%；創科實業(00669)倒升0.3%。相反，藍籌申洲(02313)跌6.7%；萬洲國際(00288)跌1.7%；敏華(01999)跌1.7%；敏實(00425)挫5.3%；耐世特(01316)插7.9%；德昌電機(00179)挫4.9%。

金礦股：全球股市爆股災，連黃金仍未能發揮避險功能，隔晚一度跌4.5%，金礦股也跟大市捱沽。招金(01818)跌4.5%；中國黃金(02099)跌5.5%；山東黃金(01787)跌5.5%；紫金(02899)跌1.6%；SPDR金ETF(02840)挫2.9%。

ETF：股市再度大跌，逆向ETF先飆後回，兩倍逆向的南方恒指(07500)升1.3%，成交逾20億元；逆向的南方恒指(07300)升0.7%；兩倍逆向的南方國指(07588)升0.6%。正向ETF先插後喘穩，兩倍正向南方恒指(07200)跌1.6%，成交額近10億元。

焦點股份

微創醫療科學(00853)：逆市創上市新高，收市飆27.5%，成交額9.03億元。集團旗下A股科創板上市的心脈醫療(688016.SH)也逆市升4.47%。

新股：燁星集團(01941)收報1.72元，較招股價高10.3%，不計手續費一手賺320元。煜盛文化(01859)收報2.1元，較招股價低7.1%，不計手續費一手蝕160元。

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