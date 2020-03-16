即巿股評 港股直擊

中國聯塑(02128)為內地最大的塑料管道管件供應商，於業內具領導及龍頭地位。目前主要產銷塑料管道管件及建材家居產品，廣泛應用於供水、電力供應及通訊、燃氣輸送、消防及農業等領域，於全國17個省份擁有23個生產基地，產品種類逾萬件。旗下收入逾半來自華南地區，銷售網絡則遍佈全國，經銷商逾2000名，可藉此加快提升市佔率。

截至去年6月底止的中期營業額增加6.6%至111.37億元人民幣，期內華南天氣欠佳，影響當地建築活動，因此收入增長較弱。不過，純利增長21.4%至12.64億元人民幣，主要受惠於核心塑膠喉管業務持續增長，以及自動化塑膠喉管生產比例提升。期內國際油價低企，生產成本下降，加上其議價能力偏強，毛利率增加2.7個百分點至28.7%。

塑料管道系統業務仍佔最大部分，收入增加7.1%至100.67億元人民幣，總收入佔比90.4%。該業務維持穩健增長，主要受惠於建築需求提升，以及內地繼續推動環保政策，落實管道管網規劃，為塑料管道及管件產品帶來穩定需求。

上半年華南天氣多為惡劣，影響項目施工進度；但下半年天氣轉佳，加上進入施工旺季，料可帶動全年整體收入增長。受新型肺炎疫情影響，今年首季經濟增長或創新低，預期財政部將批出更多地方債及專項債額度，予地方政府落實基建項目。

政策放寬有助需求增加

另外，展望內地房地產市場仍以「房住不炒」及「因城施策」為主要基調，不過面對新型肺炎疫情，房地產政策收緊力度將較去年溫和，亦有助刺激對塑料產品需求。而聯塑的原材料成本與國際石油價格有密切關係，近日國際油價進一步下滑，集團亦可望受惠其中。

去年該股股價累升不少，但以現價計，2019年預測市盈率不足12倍，股息率近3厘，估值仍有提升空間。聯塑派息政策一向穩定，加上近年財務狀況良好，2018派息比率已升至32.8%；而集團於2010年6月在港上市，至今已近10年，在即將公布的年度業績發布會中，或會派發更高股息或特別股息，潛在回報吸引，亦成為股價上升的催化劑，值得繼續收集。

根據彭博通訊綜合市場分析，預期中國聯塑2019、2020及2021年每股盈利為0.910、1.080及1.230元人民幣，給予12個月目標價14港元，相當於去年預測市盈率13.4倍，評級「買入」。