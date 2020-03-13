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今日 15:51 港股直擊 即巿股評

港股重上兩萬四 美股期貨彈逾4%

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港股午後甫開拗腰，跌幅曾縮至124點，見24184點暫時高，不過一度復見沽壓，曾復挫逾900點，及後20國集團表態撐市，尾段好友再反撲。截至下午約3時47分，恒指報24060點，跌248點或1%，大市成交額1847.7億元。

國企指數報9663點，跌61點或0.6%。

滬指收市跌1.23%；深成指跌1%。

20國集團發表聲明，一致同意將動用所有可行政策工具，包括適當的財政和貨幣措施。

美國三大指數期貨最新反彈逾4%，當中納指期貨曾升逾5%。

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