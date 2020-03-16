即巿股評 港股直擊

讀者何小姐問:「你好，請問鐵塔(00788)甚麼價位入才合適？另外滙控(00005)現可撈底或等甚麼價？謝謝。」

黃偉豪 中民證券(香港)研究部董事

「可考慮買入鐵塔，主要是由於看好5G基建發展。內地疫情經已明顯受控，市場現時聚焦刺激經濟措施，傳統刺激以基建先行，但今次與過往不同，為推進5G發展，基建刺激會集中在5G類別範疇，故這類5G基建上游股屬不錯選擇。倘當局加強5G基站等方面建設，對鐵塔盈利將有較大正面推動。鐵塔近期股價隨大市下跌，技術上初步已跌穿250天線，投資者留意短期會否下試1.61元的2月份低位才作中線部署，將較為合適。滙控暫則不太建議買入，即使現股息率已挨近9厘，逼近金融海嘯時水平，驟眼看似吸引，但卻存在賺息蝕價風險。該股基本面並非特別亮麗，環球減息大方向下，國際金融股淨息差面臨較大受壓，而全球經濟前景不明朗，亦意味滙控未來或需為業務增加撥備，這亦導致該股盈利前景黯淡。

蔡向成 元富證券(香港)研究部經理

「受新型肺炎疫情影響，中國今年首季GDP料創新低，中央將加強各類型投資，其中5G可說是重中之重，由於中國鐵塔擁壟斷優勢，可視作中長線投資之選。1.75至1.8港元為最近一年的成交量密集區，即周五收市價附近，若閣下未有貨，建議於現水平買入；不過，目前市況波動，建議分兩注，另一注則放在1.65港元。滙控方面，情況比較麻煩，績後已遭多間大行唱淡；加上現時多國央行突然減息，進一步削弱銀行股的盈利能力；儘管匯控坐擁8.6厘高股息，但若買入恐會『賺息蝕價』，何況如果業績出現大倒退甚至虧損，減派息亦屬合理動作，因此不建議現水平撈底。」

羅崇博 信報首席分析員

「3月13日黑色星期五港股大幅低開逾7%，包括滙控亦低開一成，到收市大量股份跌幅大幅收窄，但究竟這是否代表見底呢？不能否認過去一星期我們經歷了全球股災，很多地區的股市在傳統定義上已進入技術熊市，即使我們不太執著於牛熊之分，但以勢頭能量來說，目前只剩下5隻藍籌股維持『綠燈』的強勢訊號，整體大市有近八成股份是弱勢股，純以這方面來看，若想一筆過作一至三個月的中線投資，贏錢都有相當難度。我先建議你審視目前投資組合狀況，若果在股票投資比重不高，而手上有充裕閒資，我認為鐵塔現價有一定值博，因為有較有利的國策因素，股份本身在2月10日發出勢頭能量綠燈訊號，中線有望重上1.95元附近。至於滙控，經營挑戰之大不用多說，但公司將大刀闊斧去蕪存青，新CEO人選在今年暑假有望落實，現時股息率已達9厘，近日北水趁低密吸，嚴重技術超賣下反彈機會是存在的，不過彈幅料不大，轉身慢隨時又被套。若真的鍾情滙控，建議要以三年或以上時間看待，滙控在2016年6月英國脫歐公投低位計起，至今計及收息其實也有約三成回報，故此不反對以月供形式作三年或以上投資。」

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