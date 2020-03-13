即巿股評 港股直擊

全球股市以至金融市場步入黑色一周，亦為本周黑色星期一和黑色星期五形成完美風暴，美國總統特朗普指目前並非金融風暴，但隨全球疫情大爆發的確立，無疑正拖累各國經濟步入增長放緩。而十多年賴以提振經濟的量化寬鬆和減息等效力大減，更非針對疫情的正確良方，反之長期低息引致全球不少企業用高槓桿擴展模式下，央行只能提供止痛藥，極力避免新一輪全球企業違約風險，一旦中美兩大經濟體表現失速，金融風暴在全球恐慌情緒下出現機會增加。

本周全球資金加速避險，無論是受沙俄石油減價戰引發商品價格下跌拖累，或是歐美政府和央行，在面對疫情時未能採取穩定市場信心的措施，加上美股充斥大量電腦程式操作的活動，ETF活動主導的市場正產出骨牌效應。近日連黃金與債券等避險資產，亦成沽售套現對象，一下子Cash is King成為市場主流，會否引發全球衰退，尚待觀察。不過作為穩健投資者，要維持一份平常心，等待機會。

後市「有反彈、難上升」

面對恒指一下子跌破2018年的24500點低位，打破自2016年的18300點水平以來，一底高於一底的升浪旋律，亦配合恒指自2018年高位後，分別在2019年與2020年相繼出現的高點，呈一頂低於一頂的中期弱勢表現。過去一年多恒指連番在24500至25000點上落所形成的成交密集區，將成日後任何短線技術反彈的最大阻力區，而2016至2017年在21500至23000的徘徊區可視為短期超賣下的短期支持區。隨所有主要平均線已呈交叉回落，構成後市「有反彈、難上升」勢頭。

以黃金比率分析，恒指自2016年於18300點水平升至2018年高見33600點水平，約有15200點升幅，回落0.618代表恒指將見23000點。加上筆者慣用的10倍港股平均市盈率作觀察，目前已回落至9.5倍，在9倍以下可分段吸納強勢股份，一切視乎相關產業受疫情持續性的影響。

技術分析而言，港股後市維持有反彈，但難重返升浪的形態，只宜作短線炒買操作，中線收集尚非時候。而恒指強弱指數出現高低腳背馳才是短期見底訊號。

當恐慌性拋售告一段落，並有疫苗面世，亞洲區將先從困局走出來，為全球帶來復甦希望，事實內地步入最早復甦期呢！反之歐美各國面對疫情可否互相協調，如維持各家自掃門前雪下令疫情擴散加速，對全球帶來的衝擊勢將持續。

陸文 信報理財投資《金融峰景》作者