即巿股評 港股直擊

來到3月，又是上市公司傳統公布全年業績的高峰期，不過今年投資者的焦點 ，除了仍然落在企業盈利表現之上，亦會留意企業的現金流狀況，畢竟世界衛生組織於 3 月 11 日宣佈新型冠狀病毒肺炎已出現全球大流行，所以面對疫情未知何時得以受控的形勢，企業能夠在逆境求全，甚至在今年業績表現上突圍而出，全賴手上的現金是否充裕。今日與大家分析的兩隻股份，都具備以上條件。

獲主席注資物管業務

先看佳源國際控股(02768)，截至2019年12月31日，集團合共擁有63個發展項目，分布在19個境內外城市，土地儲備總建築面積約1,400萬平方米，涵蓋長三角地區、安徽省、粵港澳大灣區城市群、「一帶一路」沿線地區城市及其他重點省會城市。2019年上半年集團完成收購集團主席、非執行董事及最終控股股東沈先生其私人持有的物業管理業務，並獲沈先生於2019年第三季完成向集團注入位於安徽省的物業開發項目，進一步開拓集團在長三角經濟區城市群的業務版圖。面對去年國際的複雜政經形勢，以及中國經濟下行壓力，集團業績表現仍見不俗。

長短債佔比銳意優化

截至2019年底，集團錄得合約銷售約289億元 (人民幣‧同下)，總銷售面積超過244萬平方米，相對2018年增長超過 43%和接近37%。另見去年和前年毛利約52.42億和45.04億元，增長超過16%；核心淨利潤則約23.43和19.36億元，增長超過21% ，並宣布2019年末期股息每股為0.11港元，與2017及2018年相同。事實上，集團財力亦見穩健，流動負債及非流動負債之銀行及其他借款，分別減少超過33%和4%，長短債的佔比也由5:5優化為7:3；淨資本負債比率由2018 年約145%大幅下降至2019年約78%。

獲得上調及首度評級

至於受限制/已質押銀行存款、現金及現金等價物於2018和2019年分別約67.03億和81.54億元，增加超過21%。集團又於去年10月獲信貸評級機構穆迪將公司家族評級由 B3 上調至 B2；以及首獲標準普爾公開給予長期發行人信貸評級「B」級，反映集團離岸還款風險已經降低。憑著財力穩健、長短債優化、淨資本負債比率大幅下降，並良好的現金水平，可望今年抗逆成功。經營自由現金流倍增再看作為全球十大高精密度、高複雜度及性能關鍵的鑄件和機加工零部件製造商之一的鷹普精密(01286)，誠然2019年對於中國出口企業來說，挑戰遠大於機遇。不過，逆境中總見強者誕生，業務覆蓋多個行業領域的鷹普精密，其2019年全年業績便叫人眼前一亮。年內，集團總收入達到36.4億港元，較2018年微跌不足3.0%；若按當地貨幣計算，跌幅更收窄至0.3%。純利卻錄得不俗的增長表現，約賺5.49億元，較2018年增長31.5%。誠如本文開首時指出，現時抗逆關鍵在於企業的現金流狀況，截至2019年底，鷹普精密的經營自由現金流約4.62億元，較2018年大增近1.14倍；並且得益於去年上市集資所得，集團的淨負債比率亦由2018 年的63.1%，大幅減至2019年的12.6%。

深耕精作見業績成果

在去年全球市場逆境下，鷹普精密能夠成功抗逆取得佳績，反映了集團基本質素卓越，絕對有賴集團成功深耕了極具增長潛力的航空及醫療設備市場。雖然面對國際間出現的貿易保護主義，但集團憑藉多元化客戶基礎，優良的生產工藝及一站式解決方案，並通過不同終端市場的深耕精作，大大降低了去年貿易摩擦和部分終端市場需求下滑所造成的影響。總體而言，工業終端市場的銷售收入較去年同比下降 5 .2%。而來自航空及醫療終端市場的收入則保持了相對穩健的增長，較去年同比增長23%。目前，中美貿易談判已達成首階段協議，關稅顯著降低、中國汽車銷售市場已完成去庫存過程，並見銷情開始出現反彈，而全球航空終端市場亦漸見明朗，形成長期行業增長趨勢。基於集團內地的工廠已全面復工復產，相信疫情對集團構成的負面影響不大。再者，集團今年未交付的在手訂單總額達19億元，成為2020年的業績保障。值得一提，鷹普精密已成為恆生綜合指數成份股及「港股通」之標的，相信北水會持續南下投入股份，有利擴大其流通量，加上得到去年優秀業績提振，並派息穩定，估值有望上調，喜歡追求中長線資本增值的投資者，可以乘著現時大市氣氛欠佳，伺機吸納股份，靜待股價回春的日子！

聶振邦(聶 Sir)

證監會持牌人

筆者確認本人及其有聯繫者均沒有出現以下兩種情況，其一是在執筆前三十天內曾交易上述分析股票；其二在文章發出後三個營業日內交易上述的股票。此外，筆者現時也並未持有上述股份。

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