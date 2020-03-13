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今日 13:31 即巿股評 港股直擊

【盤房來料】印銀紙可救經濟 可惜未能殺病毒

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美股隔晚預演黑色星期五，三大指數甫開市已跌逾7%，觸發停板機制啟動，雖然開市中段時候，聯儲局緊急向市場放水，進行總值5000億美元嘅3個月期回購操作，連同之前已實施嘅續後政策，合共已向市場注入15000億美元，但市場似乎對於聯儲局唧牙膏式救市行動並唔滿意。至美股收市前，三大指數跌近一成收市。道指創1987年10月19日股災以嚟最大單日點數跌幅，而標指跟納指亦已較高位跌逾兩成，陷入技術性熊市。

阿Man入行多年以嚟，曾見證過多次股災，包括1998年亞洲金融風暴、2000年科技股泡沫爆破、2008年金融海嘯等等，過去幾次都因為系統性問題，結果由央行以貨幣政策手段止住跌勢，並救活經濟。但係今次嘅股災係由武漢肺炎疫情所引發嘅經濟信心危機，令包括避險資產在內嘅黃金亦被拋售，唔係話環球央行聯放水可以搞得掂。直接講句，印銀紙可以救經濟，但卻無法殺病毒，疫情幾時過去? 疫情對全球經濟打擊有幾深? 若然全球經濟陷入停擺後，需要幾多時間復? 呢啲通通都冇法估計，亦係從過去經驗無法有跡可尋，呢個先係對資本市場嘅致命傷，人心虛怯無法改變的話，股市亦難止跌，莫講要回升。

受美股暴瀉拖累，港股大幅裂口低開1789點，報22519點，亦係2017年1月9日以嚟新低，其後跌幅曾收窄至1035點，高見23273點半日高位，可惜23000關得而復失，半日仍跌逾1400點收市。恒指半日收22904點，跌1404點；國指中午報收9146點，跌579點，兩指數跌逾5%收市。

藍籌股當然全軍盡墨，大笨象(00005)跌6%，雖未復見當年令阿Man亦師亦友嘅青姐當眾落淚嘅低位，但42元呢個低位都已算係海嘯價。其他重磅股普遍跌5%以上，申洲(02313)半日跌近9%，所有藍籌股中跑第尾。

過往一向係資金避險工具嘅黃金，喺刻下情況亦失去避險功能，隔晚一度跌4.5%，金礦股也跟大市捱沽，金礦股全部大跌，紫金(02899)跌7.7%已算跌得少，其他金礦股閒閒地跌近一成，只有ETF較貼近金價，SPDR金ETF(02840)跟金價跌幅接近，半日跌近5%。不過低息政策將維持一段長時間，相信當恐慌拋售過後，黃金價格仍然會跑贏其他資產。

至於阿Man多次強調ATM係跌市可趁低吸納股份，呢個睇法至今未變，尤其阿里巴巴(09988)今早曾跌至177元上市新低，亦接近招股價176元，呢啲價買入有一定防守性。雖然短線因為物流問題，或令旗下電商營業金額減少，但經過疫情洗禮，唔少過往未有接觸網購嘅內地網民，或因此一疫而改變消費模式，未來電商網購嘅使用率將更高。而騰訊(00700)更屬於疫情受惠股，為避疫情留家消費，其中最大娛樂係打機，按此道理騰訊更會因疫得福，340元附近買入，進可攻，退可守，亦係已屆吸引水平。

麥狄文
(徐狄怡‧證監會持牌人)

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