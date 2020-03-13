港股直擊 即巿股評

新冠肺炎恐慌下，環球股市再大跌，隔晚美股重創2352點，創1987年股災後最大單日跌幅。港股今日亦捱打，中午插逾千四點，半日下跌股份比例逾九成。

受美股暴瀉拖累，港股裂口低開1789點，報22519點，創2017年1月9日以來新低，跌幅曾縮至1035點，高見23273點，但沽盤持續增加，兩萬三得而復失，半日最終插逾1400點收市。恒指半日收22904，大跌1404點或5.79%，國企中午收造9146，大跌579點或5.96%，大市半日成交983.15億元。

藍籌全軍覆沒。友邦(01299)瀉5.9%；滙控(00005)插6%；建行(00939)急跌5%；騰訊(00700)瀉5.1%；港交所(00388)跌3.9%；長和(00001)急跌8.5%；申洲(02313)插8.9%，為表現最差藍籌。

焦點板塊

金礦股：全球股市爆股災，連黃金仍未能發揮避險功能，隔晚一度跌4.5%，金礦股也跟大市捱沽。招金(01818)插11.7%；中國黃金(02099)瀉9.5%；山東黃金(01787)大跌13.7%；紫金(02899)挫7.7%；SPDR金ETF(02840)降4.9%。

內地電訊及5G股：內地23個部門聯合發文，稱加快5G建設和商用步伐，京信(02342)一度倒升，中午仍跌1.6%；中興(00763)一度插7.6%，低見27.8元，半日只跌4.7%；鐵塔(00788)半日降6%；中通服(00552)跌3.2%；但內地電訊商急挫，中移動(00941)插8.2%；聯通(00762)瀉8%；中電信(00728)則降7.4%。

逆向ETF：港股再度大跌，逆向ETF再受捧，兩倍逆向的南方恒指(07500)飆11.6%；逆向的南方恒指(07300)亦升5.8%；兩倍逆向的南方國指(07588)則炒高12%；另外兩倍納指逆向華夏納一百(07522)及二倍南方納指(07568)則分別大升18%和18.2%。

焦點股份

中銀租賃(02588)：上年多賺13%，股價半日大跌12.8%。

惠理(00806)：去年股東應佔純利5.13億元，按年飆升1.24倍，中午跌5.7%。

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