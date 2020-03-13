港股直擊 即巿股評

噚日見到歐洲三寶跌10%，於是喺9點半開時就開定隻睇美股嘅app，嗰一刻只係諗住「美股會跌到幾樣衰呢？」開市5分鐘後見住條S&P500跌7%，美股三寶即停，一個星期之內美股出現兩次熔斷，又為美股嘅歷史寫下新一頁。

今朝見日經同澳洲都跟跌，港股又點會執輸。9點20分恒指做完U盤後，開報22519點，暴瀉1789點或7.3%，莫講話噚日見到24000至24099點嘅重貨，就連23000點呢個齊口點數區都一下子無埋。依家10點15分，最貼價牛證落到去22500至22599點，呢度依家見有相當於398張期指。

咁樣嘅市大把大把車落去，技術分析已經失靈(反正都唔係100%萬試萬靈)；搭巴士時喺度諗：如果全球股市係因為擔心武漢肺炎會癱瘓全球經濟而晚晚都恐慌性拋售嘅話，兩次熔斷又會唔會令市場投資者失去信心？

諗到呢個位時見到噚晚我舊同事「燈神」喺我哋舊同事Group度留言：入緊澳紙。我今朝問佢：阿囡，你仲有無嘢要買？佢答我英鎊。其實佢買乜唔係重點，重點係繼上次2月底時佢入咗美股，根住噚晚再入澳紙，然後話想買英鎊。

再喺另一個大人投資Group(包括我老細喺裡面，而我係從來都未出過聲)，第一次熔斷仲有人留言：「今年34000 Gogogo」；至噚晚有另一人個留言話：「過埋呢個疫症，央行啲水又會去返股市同資產，到時又破頂」呢句說話似乎暴露咗有啲想撈底嘅味道

唔一定係由我身邊嘅朋友可以得到呢啲消息，你八掛下你周圍都有留意股市嘅人，遇上百年難得一遇嘅股災時，大家都想方展博上佢身，如是者反映目前市場上仍然係仲有人會選擇入市。係嘅，狼來了隻狼都要嚟兩次；所以如果美股今晚Black Friday，第三次熔斷嘅話，市場上仍然仲會有投資者選擇入市，而唔似狼來了中嘅村民，影都無。

去到呢度我再諗：咁有咩辦法可以係呢個風高浪急嘅邊皮執隻貝殼開心下呢？恒指波幅指數(VHSI)升至五年高位，引伸抽到高晒對輪無著數；至於用熊證，最貼價同現價有成3000幾點差距，係好安全，但啲街貨都唔少，同時又因為差距太遠，實際見熊證槓桿比率都係得6倍幾，仲要數埋得10隻唔夠，大部份都係5倍幾，有啲見4倍幾；跟住...我忽然諗起界內證。

假設，大方向仍然都係看淡，且料恒指下跌點數都會以千點計，目標可能進一步再回落至21000點，如是者就揀一隻恒指界內證，現水平要屬於界外，中間價取21000點(或者附近啦，好難咁精準嘅)，一來界內證不受引伸所影響，二來即使個市再大波幅上落，界內證都仲有$0.25包底，三來即使界內證最高得4倍槓桿...Well，咁同依家嘅熊證都係差唔多，就算對比返證價，大家都係三毫幾子以上啦，貪嘅係界內證街貨唔多。

開界內證搜尋器，哈，界內證向來成交都唔算多(可能仲未係好多人玩/識玩/記得可以玩)，但都仲有中間價喺21000至21888點嘅界內證有成交，且當中仲要揀3月底到期，博隻證嘅價格可以再Chok快啲。

如果將21000點將為第三次大冧嘅終極目標價，恒指界內證(47708)，上限價22900點，下限價19900點，中間價21400點，到期日今年5月28日，小注一試。

作者阿珊，任財經/投資版傳媒人十幾年，《鐘擺戰略贏港股》作者。用技術分析專心玩輪證，唔貪心，志在搵餐下午茶。

電郵：[email protected]；FB：輪證贏家

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