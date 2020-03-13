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今日 10:40 港股直擊 即巿股評

港股陷技術熊 最新跌幅收窄至1100點內

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憂慮新冠肺炎拖垮全球經濟，全球股災持續，隔晚美股道指收市瀉2352點或9.99%，報21200點，為1987年「黑色星期一」以來最大單日跌幅。港股今早裂口低開逾7%，正式確認進入技術熊市。

恒指低開1789點或7.36%，報22519，確認進入技術熊市，之後跌幅收窄，10時30分，恒指報23224，跌1084點或4.5%。

國企指數低開719點，報9006點，亦為暫時低位，最新報9270點，跌455點。

內地股市跌幅仍較細，上證指數現報2850點，跌73點或2.51%。

美股道指期貨今早一度再插逾五百點，最新報22722，跌363點或1.7%。

大市跌勢全面，若扣除反向ETF，市場一度不足50隻股份錄得升幅。

藍籌股全線下跌，當中有35隻創至少52周新低。中移動(00941)瀉7.6%，暫為表現較差。

騰訊(00700)低開7.6%，報336元，最新跌2.8%，報353.4元。

滙控(00005)低開一成，報42元，之後跌幅收窄，最新跌4.9%，報44.35元。

友邦(01299)最多插近一成，最新僅跌3.1%，報66.65元。

出口股重災，申洲國際(02313)低開16.1%，最新仍插8%。

創科(00669)低開一成半，最新跌6.5%。

舜宇(02382)低開一成三，最新僅跌3.6%。

中生製藥(01177)跌0.9%，已為暫時表現較好藍籌。

中行(03988)、港交所(00388)、恒生(00011)及神華(01088)跌幅暫時少於4%。

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