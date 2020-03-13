港股直擊 即巿股評

歐美股市繼續暴瀉，道指收市瀉2352點或9.99%，報21200點，為1987年「黑色星期一」以來最大單日跌幅。港股今早裂口低開逾7%。

恒指低開1789點或7.36%，報22519；創2017年1月9日以來即逾三年低位。

國企指數低開719點，報9006點。

申洲國際(02313)低開16.1%，為市前表現最差藍籌。

創科(00669)低開一成半。

舜宇(02382)低開一成三。

滙控(00005)低開一成，報42元。

騰訊(00700)低開7.6%，報336元。