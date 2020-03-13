即巿股評 港股直擊

早前手遊股近期受追捧，主要是新型肺炎疫情蔓延，不少人也多留在家中，變相增加遊戲上線時間，手遊營運商的收益也因而上升。伽馬數據發布的《2020年1月移動遊戲》報告顯示，1月份手遊市場流水按年增長49.5%，其中，今年春節期間的規模高達47.7億元，較去年同期升近33%。

長遠而言，筆者認為手遊股確實甚具上升潛力，雖有傳國家要嚴格規管未成年玩家網絡游戲上線時間，但目前內地投入最多的手遊玩家，年齡大多介乎21歲至35歲，這群玩家佔了整體逾六成，故此規管未成年玩家實際上對手遊商的收入影響輕微。

眾多手遊股中，騰訊(00700)自然是龍頭股，但此股除了手遊業務外，還涉及其他因素影響股價，反而中手遊(00302)則屬純手遊股，該公司新近更發盈喜，預計去年全年經調整純利增長介乎70%至85%，2018公司經調整純利為3.4億元人民幣。增長主要來自新推出的多款受歡迎遊戲。此外，該公司由去年1月以來共有30隻遊戲獲批，業界兩大龍頭騰訊及網易也只各自獲批19隻遊戲。對比之下，中手游的遊戲版號通過數量明顯具優勢。

中手遊股價今年1月份由低位2.51元，一直上升至2月底高見 3.71，其後在3.3元至3.5元區間整固，惟近日受整體大市氣份所影響，股價因而作出調整，這反而是候低吸納機會，建議可候2.75元買入，中線目標4.49元，跌穿2.5元止蝕。

麥振威

證監會註冊編號:(AEK 141)

富昌金融集團聯席董事

＊ 筆者無持有上述股份任何權益