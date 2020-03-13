港股直擊 即巿股評

新冠肺炎疫情持續在環球擴散，即使歐美放水，亦無助消減市場憂慮，隔晚歐美股市延續亞洲市場頹勢，港股在3月13日「黑色星期五」勢再創逾三年新低。

標普500指數昨晚開市不久即瀉逾7%，觸發熔斷機制，紐交所開市5分鐘左右便需暫停交易15分鐘，是本周第二次跌停板。

道指曾瀉2398點，之後聯儲局緊急向市場注資，跌幅曾收窄至715點，其後沽壓再現，收市最終瀉2352點或9.99%，報21200點，為1987年「黑色星期一」以來最大單日跌幅；標指重創9.51%，收報2480點；納指跌9.43%，收報7201點。繼道指之後，標指和納指也進入技術性熊市，意味着長達11年的美股大牛市正式告終。恐慌指數(VIX)升至76以上，是2008年金融海嘯以來最高。

波音股價再插18.11%，為表現最差的道指成分股；IBM回落12.85%，英特爾都下滑11.85%。

另外，美國生產價格指數(PPI)在2月下跌0.6%，是5年來最大的跌幅，分析師預期挫0.1%。美國首次申領失業救濟人數上周減少4000人，報21.1萬人。

特朗普周四在白宮與愛爾蘭總理瓦拉德卡(Leo Varadkar)會晤時說，金融市場不會有事，「這一切都會反彈，而且是大反彈。」

美國紐約聯儲銀行周四加大回購力度，以紓緩國庫券市場「高度不尋常擾亂」(highly unusual disruptions)情況。其中，周三及周四分別推出5000億美元的三個月期回購，周五亦會實施5000億美元的一個月期回購。

歐洲方面，歐洲央行加大量化寬鬆和流動性工具，增加1200億歐羅的淨資產購買，直至今年底，但維持利率不變。該行預期今年歐羅區本地生產總值(GDP)增速為0.8%，去年12月預測為1.1%。

由於美國限制旅客入境措施，Stoxx 600指數內的旅遊及休閒板塊大跌近13%，Stoxx 600指數錄得有史以來最大日內跌幅，瀉逾11%。英國股市跌11%；法股和德股同樣跌12%。

環球主要股市包括日本、英國、德國及意大利等，已相繼步入技術性熊市。日經225指數今早瀉逾5%。

紐約4月期金收市跌52美元或3.2%，每盎斯報1590.30美元，是2月28日以來最低。5月期銀收市跌77.1美仙或4.6%，每盎斯報16.005美元。

紐約4月期油收市跌1.48美元或4.5%，每桶報31.5美元。倫敦布蘭特5月期油收市跌2.57美元或7.2%，每桶報33.22美元。

ADR港股比例指數 報23201，較昨日恒指收市低1107點。夜市期指收報22875點，跌1200點，較昨日恒指收市低水1434點，夜期盤中一度跌至22872點，跌幅相當於期貨日市收市價低5%，故觸發價格下限機制。恒指昨收報24309，大跌922點或3.66%，兩日累計大跌1083點或4.3%，今早恒指勢下試2017年2月、即逾三年以來低位。

焦點股份

華潤置地(01109)：2月總合同銷售金額約54.7億元人民幣．下同)，按年減少39.3%。

中國人壽(02628)：今年首兩個月原保險保費收入2280億元人民幣，按年增長20.51%。

酷派集團(02369)：盈喜，預料去年純利將達1億至1.2億元；2018年股東應佔虧損4.09億元。

惠理集團(00806)：去年股東應佔純利5.13億元，按年飆升1.24倍。每股末期息派9仙，連同特別息派13仙，共派22仙。

新股：兩隻新股掛牌，內地物管股燁星集團(01941)耀才證券暗盤收報1.56元，與招股價相同；煜盛文化(01859)暗盤價收報2.2元，較招股價2.26元，跌2.65%。

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