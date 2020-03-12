香港財經 港股直擊

夜市期指收報22875點，跌1200點，較昨日恒指收市24309點，低水1434點，成交65612張。

夜市國指期貨收報9186點，較昨日國指收市低水540點。

夜期盤中一度跌至22872點，跌幅相當於期貨日市收市價低5%，故觸發價格下限機制。同時，恒指期權、國指期權、小型恒指期權及小型國指期權的短暫停牌機制，亦已於夜期時段被觸發。在觸發後，相關期權產品在餘下的夜期時段暫停買賣，其餘夜市市場交易如常。

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